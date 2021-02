Acuerdo con frigoríficos para incorporar carne al programa

El gobierno de la provincia, a través del Ministerio de Producción, Ciencia y Tecnología, firmó un convenio con la Cámara de Frigoríficos de La Provincia de Santa Fe (CAFRISA) para que carnicerías y supermercados con venta de carne, se adhieran al Programa Billetera Santa Fe. Ambas partes se comprometieron a colaborar y promover el consumo de cortes cárnicos bovinos a precios accesibles en la comunidad santafesina. A partir del acuerdo, los frigoríficos otorgarán a los comercios del rubro adheridos a Billetera Santa Fe una bonificación del 5 por ciento del valor de la mercadería. En tanto, la provincia deberá iniciar las gestiones para que la Cámara participe complementariamente de Billetera Santa Fe para que los comercios minoristas adheridos cuenten con un acuerdo comercial específico con los frigoríficos representados por CAFRISA.

Al respecto, el ministro de Producción, Ciencia y Tecnología, Daniel Costamagna, que encabezó el acto en la ciudad de Santa Fe, sostuvo que “es un día de alegría, porque esta acción tiene que ver con un producto sensible a todas las familias argentinas, en una provincia como Santa Fe, con una fuerte impronta exportadora, y la primera en exportar carne bovina en el país. Se está haciendo un esfuerzo enorme junto a las entidades, los productores, los frigoríficos, a los fines de ganar nuevos mercados y consolidar a Santa Fe como la primera provincia exportadora del país”.

En este sentido, el ministro señaló que “2020 fue un año en el que, pese a las dificultades, marcó un récord en las exportaciones de carne, de las cuales casi el 50% corresponden a la provincia. Eso implica el desafío de abastecer las mesas argentinas, de acompañar los proyectos e inversiones de empresas frigoríficas de nuestro país; de plantear programas de apoyo, de crecimiento de la ganadería, de la producción de carne, que tengan que ver con el manejo y la capacitación, con aspectos sanitarios y de calidad de las carnes. Todo eso a fin de lograr una mayor y mejor competitividad en programas que tienen que ver con carne libre de deforestación, el proyecto con bajos submeridionales; con todo aquello que marca la trazabilidad de un producto tan apreciado en el mundo. La carne argentina y en especial la santafesina es un producto de altísimo valor, altamente demandado que vamos a seguir estimulando y trabajando”.

En referencia a Billetera Santa Fe, Costamagna informó que “ya cuenta con unos 100 mil usuarios y dos mil comercios adheridos” y destacó “que marca un hito que posibilita a los santafesinos acceder a reintegros importantes y que tienen un efecto directo. Es una propuesta e inversión enorme, primero hacia el consumidor y luego, desde la demanda, se tracciona toda la cadena, en este caso de la carne. Valoramos el esfuerzo y el compromiso de la industria frigorífica hacia los santafesinos; el esfuerzo de cada uno de los carniceros de nuestra provincia adheridos al programa. Invitamos a que se sumen todos los comercios, eso posibilita la magnitud del programa y vamos por más porque es un derecho de los santafesinos. Santa Fe se convirtió en el epicentro nacional de las inversiones en los procesos productivos, industriales y tecnológicos, creo que eso es un mérito de todos los santafesinos ”, concluyó el funcionario.

Por su parte, el secretario de Agroalimentos, Jorge Torelli, explicó que “hay un compromiso de los frigoríficos de Santa Fe, que son 33 plantas, muchas de ellas agrupadas dentro de CAFRISA, en hacer una bonificación sobre el precio de venta a las carnicerías del 5% del valor de la media res. Buscamos sumar a las carnicerías a Billetera Santa Fe y, de esta manera, llegar a los ciudadanos con ese 30 por ciento que se reintegra para poder seguir comprando carne, verdura o artículos escolares”. Asimismo, Torelli indicó que “esto tiene un beneficio colateral que es el aumento de la actividad económica del comercio minorista, que es el que mueve la rueda de la economía. Creo que esta iniciativa se encuadra perfectamente en lo que nuestro gobernador llamó Santa Fe de Pie”. En tanto, el secretario de Comercio Interior y Servicios, Juan Marcos Aviano, señaló que el convenio “es producto del trabajo articulado con todos los sectores: el minorista, el mayorista, y la industria”; que permite incorporar “algo muy importante, con un acuerdo que beneficia a todos en el precio de la media res. Seguimos trabajando para que Billetera Santa Fe penetre aún más y nos permita apalancar al sector comercial y al consumidor”. Además, recordó que “tenemos el programa de Precios Santafesinos, donde se están sumando las industrias láctea y de legumbres”.



LOS FRIGORÍFICOS

A su turno, el presidente de CAFRISA, Sebastián Bendayan, resaltó “el trabajo con la Secretaría de Comercio Interior y Servicios. Desde los frigoríficos de la provincia queríamos aportar nuestro granito de arena y colaboración, teniendo en cuenta lo que es la carne para los santafesinos y lo que el consumo de carne significa. Sin bien este acuerdo es acotado en el tiempo, nuestra intención es poder continuar y llegar hasta fin de año”.

Por su parte, el presidente de la Asociación de Carniceros de Rosario, José García, señaló que “para los carniceros hoy es un día de inmensa alegría y satisfacción, porque en nuestra historia nunca tuvimos acceso a los programas del Estado provincial o municipal que tengan que ver con precios cuidados, o sugeridos. Hoy nos adherimos fuertemente a este programa y el consumidor no va a tener que ir a comprar tres o cuatro cortes, sino que el corte que compra todos los días lo va a poder comprar en la carnicería de su barrio”.

Finalmente, el presidente de la Cámara de Supermercados de Rosario, Sergio López, apoyó “este lanzamiento, esta oportunidad de que todos los días podamos comprar en la medida que uno pueda, sabiendo que la situación de todos no es igual. Somos un ejemplo a nivel nacional. Con abuelos carniceros, nunca escuché sobre un beneficio así”.

De la actividad participaron también la directora provincial de Promoción de la Competencia y Defensa del Consumidor, María Betania Albrecht, y la concejala de la ciudad de Santa Fe Jorgelina Mudallel.