Se están cumpliendo las metas previstas

La ministra de Salud Sonia Martorano se mostró satisfecha en la evolución del cronograma de vacunación armado a partir de la llegada de los lotes de distintas vacunas a la provincia. En contacto con LT10, en el programa De 10, Martorano dio precisiones referidas al avance de la vacunación y explicó que pidió celeridad al equipo para terminar el viernes con el área salud y geriátricos y con lo que queda de lo recibido poder vacunar a los mayores de 80 años que se inscriben a través del registro online que habilitó la provincia que ayer sumó 215.000 interesados en recibir la vacuna.

Martorano explicó que al principio nadie se vacunaba pero por estos días el interés se hizo manifiesto por lo que en algunos momentos se produjo un cuello de botella. Sin embargo, ratificó "que se avanza a buen ritmo y su premisa es que para el viernes se termine con esta etapa". En relación a la consulta sobre la falta de dosis de vacunas en el Hospital Vera Candioti, anunció que en el día de hoy se derivaron vacunas para este efector.

Al comienzo hubo mucha preocupación puesto que la Sputnik V necesita preservar su cadena de frío a temperaturas muy bajas y eso generó mucha tensión y un amplio operativo para garantizarlo referenció la ministra pero con la vacuna Covishield ahora es más sencillo dado que la cadena de frío exige de 2 a 8 grados y duran 6 horas.

En este calendario nos quedan médicos barriales y algunos médicos que estaban de licencia como también culminar con la vacunación en geriátricos, algo que me emocionó. Son 431 geriátricos en toda la provincia y hay 30 equipos trabajando sin parar. Es un plan interesante el que estamos llevando adelante y que esperamos finalizar el viernes resaltó Martorano.

Con respecto a algunos números la ministra dio detalles de los diferentes contingentes de vacunas arribados a la provincia las que afirmó, están distribuidas. Tenemos que vacunar 70 mil trabajadores de salud de instituciones públicas y privadas. Le hemos remitido las dosis a las localidades, a sus respectivos SAMCO y también a los municipios y comunas que se encargan de priorizar a quienes les corresponde la vacunación como esenciales. La última partida de vacunas recibidas servirá para finalizar con los geriátricos y salud y el remanente se utilizará para los mayores de 80 años. Siempre estamos esperando más.

Consultada sobre el poder de policía en relación a las vacunas y por algunos hechos que tomaron estado público, Martorano destacó que los directores de los SAMCO son los que disponen los listados de quien deben vacunarse en esta primera etapa. Al respecto, la ministra remarcó que el gobernador Perotti dio instrucciones de priorizar a salud, a los que que están en la lucha directa con la pandemia de covid por eso desde el inicio se dio prioridad a las terapias, hisopadores y personal de todas las áreas en contacto directo con pacientes con covid. En relación a funcionarios afirmó "de los ministros la única vacunada soy yo".

En el día lunes y tras hechos nacionales se anunció la compra de carnets de vacunación desde Nación, al respecto Martorano aclaró que Santa Fe ya lo tiene porque el sistema de inmunizaciones viene trabajando de esta manera desde hace tiempo y evitó hacer referencia a los temas nacionales relacionados con el vacunatorio vip.



REGISTRO ONLINE

Al momento se registran 215.000 solicitudes de vacunación, cifra que está en constante movimiento. La ministra aclaró que se pide el número de trámite del DNI para evitar que alguien que conoce el DNI de una persona lo ingrese y se vacune en su nombre. Al ser consultada sobre la libreta cívica en el caso de adultos mayores, que no figura como opción en el sistema, invitó a llamar al 0800 de la provincia quienes harán el registro correspondiente y sino dentro de dos días a los centros de salud que se están preparando para registrar el pedido en estos casos. Para los adultos mayores que no puedan moverse la vacunación será domiciliaria, explicó.



FUERA DE PROTOCOLO

Para finalizar, en los últimos días de enero, un artículo del periodista Luis Rodrigo (del diario El Litoral) alertó que habían vacunado contra el COVID a 30 trabajadores del IPEC, situación que no tenía explicación porque en ese momento sólo se vacunaban a trabajadores de la salud. Consultada sobre esa situación irregular por LT10, Sonia Martorano, ministra de Salud, sostuvo que “al enteramos de esta situación, lo investigamos y tomamos cartas en el asunto. Acá hubo una autorización del área de inmunizaciones que no correspondía. A partir de este caso ajustamos algunos controles”. Además, la ministra remarcó que la única ministra del gobierno que está vacunada soy yo. El gobernador decidió no vacunarse antes que estuvieran inmunizados los trabajadores de la salud”.