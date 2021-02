Cristiani recibió a Padres Organizados Locales 24 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Integrantes de Padres Organizados Rafaela, el espacio conformado el año pasado para buscar el retorno de las clases presenciales a partir del ciclo lectivo de este año, fueron recibidos el lunes último por la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, para "conocer de primera mano la política educativa a desarrollarse en la Provincia y particularmente la gestión en nuestra ciudad".

Del encuentro, que se llevó a cabo en la sede de la Región II de Educación ubicada en la esquina de Brasil e Italia, también participaron el flamante delegado Regional del Ministerio de Educación, Gerardo Cardoni, la coordinadora Pedagógica, Cecilia Perini y la directora Provincial de Equidad y Derechos, Vanina Flesia.

"La reunión si bien nos sirvió para seguir conociendo lo que se viene haciendo para el inicio de clases, vuelve a dejarnos preocupados ya que se mantiene la decisión de un esquema de alternancia desatendiendo reclamos y sugerencias realizadas desde entidades tan relevantes como la Asociación Argentina de Pediatría (solo para mencionar alguna) de lo imperioso que resulta el regreso a las clases 100% presenciales", plantearon desde Padres Organizados.

En un comunicado, el espacio señala que fueron informados que:

1.- La alternancia en la presencialidad será al menos hasta mediados de año y solo en función de la evolución de la pandemia se evaluará el pasaje hacia una mayor presencialidad.

2.- La presencialidad 100% puede darse en tanto la realidad de cada establecimiento pueda ajustarse al protocolo. En este sentido, por ejemplo: el máximo de distancia es 2 metros, el mínimo 1,5 entre cada niño. Eso define cuántos niños conformarán cada burbuja en determinada aula.

3.- Cada jornada se dividirá en 5 momentos (ingreso, 90 minutos de clase,30’ receso, 90’ clase, salida).

4.- Se trabaja para lograr que los supervisores acompañen, de modo más cercano, a los directivos. Buscando la centralización de cada escuela y la autonomía en la gestión de protocolos, supeditada a las circulares y al protocolo establecido por el Consejo Federal de Educación.

"Cristiani dedicó mucho tiempo a darnos a conocer los problemas estructurales que no se pudieron resolver, en más de un año de iniciada la Pandemia, en algunas escuelas, entre los más significativos, la falta de agua. La provincia se encuentra ejecutando un plan para la instalación de plantas potabilizadoras, aunque no se precisó qué cantidad de escuelas están en esta situación", indicaron desde Padres Organizados.

La funcionaria también reconoció que actualmente el cuello de botella no es la falta de recursos pero sí la coordinación para ejecutar las tareas. "Para solucionar estos problemas estructurales se plantea resolver mediante un esquema de mecenazgo, apelando al sector privado para dar respuesta a los inconvenientes que el Estado no puede ejecutar", explicaron sobre el contenido de la reunión.

"Propusimos al nuevo Delegado Regional trabajar en conjunto con reuniones semanales o quincenales para acercar propuestas, interiorizarnos del avance de los planes, compartir información y seguir los indicadores epidemiológicos que permitan regresar a la presencialidad plena a la brevedad posible", concluye el comunicado.