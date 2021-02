Preparan plan de vacunación a docentes de todo el país Nacionales 24 de febrero de 2021 Redacción Por El anuncio fue formulado por la ministra de Salud, Carla Vizzotti, durante la reunión del Consejo Federal de Salud.

FOTO NA PLANIFICACION. Cafiero y Vizzotti durante la reunión del Cofesa.

BUENOS AIRES, 24 (NA). - La ministra de Salud, Carla Vizzotti, anunció ayer en la reunión del Consejo Federal de Salud (CoFeSa) que con el arribo de la vacuna SARS COV-2, desarrollada por Sinopharm, comenzará la inoculación al personal docente de todo el país. Acompañada del jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, la titular de la cartera nacional repasó los detalles de esta decisión ante todos los ministros de Salud del país, mientras se espera la llegada de un millón de dosis de esa vacuna desde China a partir del próximo jueves.

La idea de avanzar lo más pronto posible con la vacunación de los docentes a partir de la llegada del cargamento de vacunas más grande que se haya recibido hasta el momento se da en le marco del intento del Gobierno por transparentar la campaña de vacunación tras el escándalo por el llamado "vacunatorio VIP".

Además, la decisión se tomó luego de que el Gobierno nacional comenzara a poner en marcha el retorno de las clases presenciales, con una modalidad mixta adaptada a la situación epidemiológica debido a la pandemia.

Vizzotti firmó el domingo pasado la resolución 688/2021 que autoriza con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2, desarrollada por Sinopharm en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China.

Este martes partió el vuelo AR1050 de Aerolíneas Argentinas con destino a Beijing para traer al país 904.000 dosis de la vacuna de Sinopharm y se estima que el vuelo arribe al Aeropuerto Internacional de Ezeiza el jueves a las 21:50.

En tanto, en los próximos días llegarán en un vuelo de línea otras 96.000 dosis, que completarán el total de 1.000.000 de vacunas con las que el Gobierno espera acelerar el proceso de inmunización.

Recientemente la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) recomendó el uso de la vacuna SARS COV-2 hasta los 60 años.

La vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia y puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8 grados, permaneciendo estable durante 24 meses, según se informó oficialmente.



CINCO FASES

El programa de vacunación para los docentes y también para personal no docente de los establecimiento de todo el país contempla cinco fases, según puntualizó el ministro de Educación, Nicolás Trotta. "Se ha decido destinar las vacunas de Sinopharm al personal docente y no docente de las escuelas, que abarca una población total de 1.458.000 en todo el país", destacó Trotta, y afirmó que, de este modo, quedaron ratificados los "consensos construidos en el seno del Consejo Federal de Educación".

De acuerdo al detalle proporcionado por el ministro los cinco grupos de docentes priorizados serán:

1) Personal de dirección y gestión, supervisión e inspección; docentes frente a alumnos de nivel Inicial (incluye ciclo maternal), de primer ciclo del nivel primario, (1°, 2° y 3° grado) y de educación especial (un total de 457.694 personas).

2) Personal de apoyo a la enseñanza, todo otro personal sin designación docente pero que trabaja en establecimientos educativos de la educación obligatoria en distintas áreas y servicios (247.413 personas).

3) Docentes de nivel primario, del segundo ciclo de 4° a 6°/7° grados (148.692 en total).

4) Docentes de nivel secundario, de educación permanente para jóvenes y adultos en todos sus niveles e instructores de formación profesional (331.099 personas).

5) En el último grupo estarán los docentes y no docentes de institutos de educación superior y universidades. (273.185 personas).