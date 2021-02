Coronavirus: 7.477 nuevos contagios y 155 muertes Nacionales 24 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

BUENOS AIRES, 24 (NA). - Un total de 7.477 nuevos casos de coronavirus en el país fue reportado ayer por el Ministerio de Salud de la Nación, por lo que ya suman 2.077.288 los contagios acumulados, mientras que se informó de 155 muertes por la pandemia en las últimas 24 horas, por lo que totalizan ahora 51.510.

Según el reporte diario de la cartera sanitaria sobre la evolución del brote en la Argentina, 2.077.288 personas que habían contraído el virus ya se recuperaron y 147.820 continuaban con la enfermedad en curso.

De las 155 muertes por la pandemia informadas este martes, 91 corresponden a hombres, 61 a mujeres y tres a personas -una de la Ciudad de Buenos Aires (CABA), una de Córdoba y una de Salta- que fueron informadas sin datos de sexo.

La cantidad de pacientes con coronavirus internados en salas de terapia intensiva era de 3.550, mientras que la ocupación total de ese servicio para toda patología era del 54,3 por ciento en el país y del 60,2 en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA).



ERNESTO SANZ DIO POSITIVO

El ex senador nacional y referente de la UCR Ernesto Sanz fue diagnosticado como caso positivo de Covid-19 y se encuentra internado en el hospital público de la ciudad mendocina de San Rafael.

El ex precandidato presidencial del radicalismo recibe oxígeno en su lugar de internación aunque "está bien", según informaron fuentes de su entorno consultadas por NA.

Sanz, de 64 años, ingresó el pasado viernes al Hospital Teodoro J. Schestakow de San Rafael, ciudad de la que oriundo, y el test de coronavirus que le realizaron dio positivo, por lo que permanece bajo control en la institución médica.



"LA MONA" JIMÉNEZ

SE VACUNO

El cantante de cuarteto Carlos "La Mona" Jiménez se vacunó ayer "como un ciudadano más" contra el Covid-19 en Córdoba, donde comenzó la campaña para los mayores de 70 años, y mientras aguardaba su turno dijo que él no puede "ser un VIP" porque es un artista "del pueblo".

El popular artista cargó contra el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García, quien tuvo que dejar la cartera por el escándalo del "vacunatorio VIP". "Para mí, Ginés siempre fue un mentiroso", dijo "La Mona", quien se esperanzó con que "a fin de año podamos activar los bailes de cuarteto".

"Estoy feliz de colocarme la vacuna. Después de esto me voy a seguir cuidando. Para fin de año calculo que si esto viene bien vamos a volver a los bailes", señaló, y enfatizó: "Yo no puedo ser un VIP porque soy del pueblo".



EL TURNO DE MIRTHA

En el día de su cumpleaños 94, la conductora televisiva Mirtha Legrand, tras conseguir turno para vacunarse contra el coronavirus, consideró "un horror" las alternativas del escándalo que terminó con la salida de Ginés González García del Ministerio de Salud de la Nación.

La "reina de los almuerzos" contó que fue su nieto Ignacio Viale quien se encargó de anotarla para conseguir un turno a través de la web del Gobierno de la Ciudad.

"Voy a ir a vacunarme con toda la alegría, felicidad y dándole gracias a Dios por estar todavía en esta Tierra. Nunca imaginé llegar a esta edad", dijo en diálogo con el programa Nosotros a la Mañana.