Turismo Pista: Vuyovich, Melián y Alvarez ganadores

Con 127 participantes en sus tres divisiones, el 21º Campeonato Argentino de Turismo Pista dio inicio en el Predio Ferial y Autódromo Ciudad de San Nicolás, en donde nuevamente brindó interesantes espectáculos durante el fin de semana.

Pablo Vuyovich fue declarado ganador en la final de Clase 3 (47 autos), tras la exclusión técnica de Renzo Cerretti al comprobarse que el carburador de su Ford Fiesta Kinetic no cumplía con el reglamento técnico de la categoría. De esta manera, el piloto de Orán, Salta, último campeón de la especialidad y quien conduce también el modelo del óvalo, fue escoltado oficialmente por el Toyota Etios de Luis Bessone, y el Renault Clio de Franco Rossomano.



EN LA CLASE 2

En su primera carrera nacional, el olavarriense Gabriel Melián logró también su bautismo triunfal, con un VW Up, en la Clase 2, superando por más de dos segundos a su vecino, Santiago Tambucci (Chevrolet Celta) y al cordobés Matías Cravero (Corsa).

Respecto de los representantes de nuestra ciudad, Ricardo Saracco (VW) finalizó en la posición 16° a 11s864/1000 del vencedor, mientras que el debutante Máximo Gauchat (Chevrolet Corsa) se ubicó 25° a 16s626. No quedaron clasificados José Luis Costamagna y Maximiliano Andreis.



CLASE 1

Con el auto que era de Nicolás Bonfiglio (ahora en C2), Matías Álvarez consiguió tener un debut esperado y soñado, ganando en la Clase 1. El representante de Pedernales (25 de Mayo) aventajó ajustadamente a Nazareno Moscetta. El tercer puesto le correspondió a Juan Deucedes.

La próxima competencia será el 26, 27 y 28 de marzo en el autódromo “Hermanos Emiliozzi” de Olavarría, por la segunda fecha del certamen.