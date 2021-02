Exitoso Regional de Menores Deportes 23 de febrero de 2021 Redacción Por TENIS

FOTO D.G. FINALISTAS./ Furlotti y Ramirez en el saludo tras la victoria del primero.

El sábado finalizó el torneo Regional de tenis de las Ligas del Litoral y la Federación Entrerriana, con puntaje para el ranking nacional de la Asociación Argentina de Tenis, que se llevó a cabo en las canchas de La Cañada y Atlético de Rafaela, con Luis Boschetto como árbitro general.

En una competencia de este nivel que no se daba desde noviembre de 2019 en Rafaela, pudo apreciarse a varias promesas del tenis argentino, entre ellas a Giuliano Furlotti, el chico de Humboldt que se consagró en Sub 16 y es actualmente el número 2 del país en dicha categoría.

Toda la actividad se desarrolló de acuerdo a los protocolos de la AAT y los gubernamentales.

Los resultados generales de las finales fueron estos: Varones sub 12: Mateo Perlo a Feliciano Garay 6-4 y 6-3.

Varones sub 14: Manuel Martinengo a Manuel Vrillaud 6-0 y 6-0. Varones sub 16: Giuliano Furlotti a Tadeo Ramírez 2-6, 6-3 y 10-5. Varones sub 18: Lorenzo Ocanto a Ignacio Quiroga 7-5, 6-7 y 10-3.

Damas sub 12: Magdalena Lamas a Ema León 6-1 y 6-1. Damas sub 14: Katia Bula a María Peña 6-3 y 6-2. Damas sub 16: Martina Tonini a Azul Medina 6-2 y 6-3. Damas sub 18: Claudina Aiassa a Mayra Gisone 7-5, 3-6 y 10-7.