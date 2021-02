El domingo a la misma hora Deportes 23 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El Consejo Federal hizo oficiales el lunes por la mañana las sedes donde se disputarán los encuentros finales el domingo, para decidir los 4 ascensos al Torneo Federal A. Los mismos, en caso de haber empate durante los 90 minutos, se definirán directamente por penales. Los partidos -que se desarrollarán a puertas cerradas- comenzarán a las 17.10.

Ben Hur y Racing de Córdoba definirán el Ascenso 3 en el estadio "Oscar Boero" de Sportivo Belgrano de San Francisco. A los fines administrativos será local Racing.

En cuanto al Ascenso 1, Ciudad de Bolívar vs. Independiente de Neuquén jugarán en Deportivo Patagones; el Ascenso 2 entre Independiente de Chivilcoy vs. FADEP de Carrodilla (Mendoza) se jugará en Ferro de General Pico (La Pampa) y el Ascenso 4 entre Gimnasia y Tiro de Salta vs. Fontana de Chaco se resolverá en la cancha de Güemes de Santiago del Estero.