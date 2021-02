Asesinan al embajador italiano ante República Democrática del Congo Internacionales 23 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El embajador de Italia en Kinshasa, Luca Attanasio, murió este lunes por disparos de bala en un ataque armado contra un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA) en el este de República Democrática del Congo (RDC), cometido por un grupo armado que aún no lo reivindicó.

Attanasio "murió como consecuencia de sus heridas", declaró a la AFP una fuente diplomática de alto rango en Kinshasa, poco antes de que Italia confirmara la muerte del funcionario, de 43 años, que se desempeñaba como embajador ante la República Democrática del Congo desde octubre de 2019.

El presidente de Italia, Sergio Mattarella, tildó de "cobarde" al ataque, y el ministro de Relaciones Exteriores, Luigi Di Maio, que se encontraba en Bruselas para una reunión con sus homólogos europeos, anunció su regreso anticipado a Roma para ponerse al frente de esta situación.

"Me enteré con gran consternación e inmenso dolor de la muerte de nuestro Embajador en la República Democrática del Congo y de un soldado de los Carabinieri. Dos servidores del Estado que nos fueron arrebatados violentamente en cumplimiento de su deber. Las circunstancias de este brutal ataque aún no se conocen y no se escatimarán esfuerzos para esclarecer lo sucedido", dijo el canciller en Twitter.

Mientras tanto, desde RDC, el Gobierno no dudó en acusar a un grupo rebelde de la etnia hutu de la vecina Ruanda. "Un convoy del Programa Mundial de Alimentos (PMA) fue víctima de un ataque armado de elementos de las Fuerzas Democráticas de Liberación de Ruanda (FDLR)" en la provincia de Kivu del Norte, denunció en un comunicado el Gobierno congolés y aseguró que el saldo por ahora son tres muertos y cuatro secuestrados, de los cuales solo uno ha aparecido hasta ahora.

De visita con el PMA en el norte de Goma, ciudad principal de Kivu del Norte, el embajador y su convoy fueron blanco de un ataque por parte de desconocidos hacia las 10h15 locales (6:15 de Argentina). Gravemente "herido de bala en el abdomen", el embajador fue evacuado a un hospital de Goma "en un estado crítico", pero no pudo ser salvado, precisó la fuente diplomática a la AFP.