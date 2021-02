Luis Brandoni continúa la recuperación en su casa Información General 23 de febrero de 2021 Redacción Por Según detalló el productor Carlos Rottemberg a Teleshow, el actor de 80 años se encuentra bien y en breve volverá al teatro.

FOTO TELESHOW// LUIS BRANDONI// El actor aseveró que pronto volverá al teatro.

Hace unos días, el actor Luis Brandoni debió ser internado tras la confirmación de su diagnóstico positivo de coronavirus. Si bien, el artista no presentó complicaciones, fue hospitalizado de manera preventiva para ser chequeado en su evolución. Y este lunes recibió el alta médica.

En diálogo con Teleshow, el empresario Carlos Rottemberg sostuvo: “Continuando el plan médico previsto desde el sábado, ahora Beto tuvo su alta sanatorial y ya se encuentra en camino a su casa para completar su recuperación, con mucha ansiedad por regresar lo más pronto posible a su trabajo en el teatro”.

Recordemos que la semana pasada, el reconocido actor, de 80 años, decidió internarse en el Sanatorio Anchorena de Recoleta para realizarse estudios luego de sufrir síntomas de cansancio y agotamiento físico. Por precaución, en horas de la tarde de este martes 16 de febrero, decidieron hacerle un hisopado que dio positivo.

La primera noche, Brandoni estuvo en terapia intermedia y luego fue llevado a una habitación común. El actor hizo algunas notas radiales desde su internación, en donde llevó calma, expresando en todo momento se sintió bien y que no experimentó síntomas.

“Perdí el invicto. No tuve síntomas. Pensé que iba a terminar invicto y resultó que no. Nada grave. Estoy internando en este momento. Calculo que mañana estaré en mi casa”, dijo Brandoni en diálogo con el ciclo Diego a la tarde de Radio Mitre.

“Ahora me espera otro período más de soledad en mi casa”, sumó. “Toda esta situación de soledad por la pandemia verdaderamente es complicada para la salud de mucha gente y yo no estoy al margen de eso”, sentenció Brandoni, que se lamentó por la suspensión de su obra, El acompañamiento.

La información de la internación de Brandoni la brindó el productor Carlos Rottemberg en la cuenta de Twitter del Multitabaris/Multiteatro Comafi. “El actor Luis Brandoni se encuentra en observación médica a los efectos de controlar algunos síntomas de malestar físico, aún en estudio”, señaló.

Luego, el productor confirmó el positivo de Covid del actor y aseguró que devolverán el monto de las entradas adquiridas: “Confirmado el resultado positivo de Luis Brandoni por Covid-19 se suspende momentáneamente la temporada teatral de ‘El acompañamiento’ hasta nuevo aviso”.

Hasta la semana pasada, Brandoni protagonizaba y dirigía la obra junto al actor David Di Napoli. La historia cuenta la vida de Tuco, que trabaja en una metalúrgica y de Sebastián, que tiene un kiosco de cigarrillos y golosinas. Después de una broma que le juega a Tuco un compañero de fábrica (el Mingo) este decide renunciar a su trabajo para dedicarse al canto. Para ello, se encierra en el altillo de su casa, armado con un cuchillo y aislado por completo de su familia, esperando al acompañamiento musical que el Mingo “prometió” mandarle para ensayar y así triunfar en la televisión.

En octubre del año pasado el actor había sido uno de los máximos impulsores de la reapertura de los teatros. “En principio era lógico, porque ocurrió en todos los países del mundo que los teatros por obvias razones cerraron. El tema es que Argentina batió el récord mundial en la cuarentena. Y ahora, de manera inconsulta y arbitraria, establecieron que los teatros en Buenos Aires no se podían abrir”, lamentó en su momento en diálogo radial con Moskita Muerta y Nilda Sarli en Por si las moscas, La Once Diez/Radio de la Ciudad.