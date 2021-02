Subastan obra digital Información General 23 de febrero de 2021 Redacción Por El remate se relizará en Christie's y aceptarán criptomonedas.

BUENOS AIRES, 23 (Télam). - Christie's será la primera casa de subastas en ofrecer una obra puramente digital, en un remate online que se extenderá del 25 de febrero al 11 de marzo, en el que además aceptará criptomonedas como forma de pago.

Se trata de "Everydays: The First 5000 Days", realizado por el artista Beeple, quien publicó una obra online todos los días desde mayo de 2007 y con todas esas piezas individuales compuso este collage monumental y único en la historia del arte digital.

En sus obras, el artista que cuenta con casi dos millones de seguidores en redes, aborda temáticas como la obsesión y el miedo de la sociedad por la tecnología; el deseo y el resentimiento por la riqueza, o la reciente turbulencia política de Estados Unidos.

Además, con esta obra de Beeple, Christie's será la primera casa de subastas en ofrecer una obra puramente digital acompañada de su token no fungible, una tecnología que permite a coleccionistas y artistas verificar el propietario legítimo y la autenticidad de las obras de arte digitales, con la firma infalsificable del artista.

"Todos los días: los primeros 5000 días" se venderá online del 25 de febrero al 11 de marzo y la puja comenzará en cien dólares.

Hasta ahora, los trabajos de Beeple se han reducido únicamente en los mercados respaldados por blockchain, donde generalmente establecen récords.

En diciembre de 2020, el trabajo de Beeple The Complete MF Collection , que consta de 20 piezas, obtuvo $ 3.5 millones en un solo fin de semana.