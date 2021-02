Cines neoyorquinos reabrirán con aforo limitado desde el 5 de marzo Sociales 23 de febrero de 2021 Redacción Por Los cines de Nueva York podrán reabrir, tras casi un año de estar cerrados, a partir del 5 de marzo y con capacidad limitada, informó ayer el gobernador de dicho estado, Andrew Cuomo.

Durante su rueda de prensa diaria, la máxima autoridad neoyorquina dijo que los cines de la ciudad podrán operar al 25% de su capacidad, con no más de 50 personas, y requerirán otras medidas de seguridad como barbijos, distanciamiento social y mayores medidas de higiene, informó el sitio especializado Variety.

En las últimas semanas, el gobernador dio permiso a grandes estadios como el Madison Square Garden y el Barclays Center para reabrir a partir del martes con capacidad limitada. Asimismo, los parques de atracciones al aire libre podrán recibir visitantes a partir del 9 de abril.

Los exhibidores de películas con sede en Nueva York habían estado discutiendo públicamente con Cuomo en los últimos meses sobre la renuencia del gobernador a permitir que los cines volvieran a abrir. Consideraron que era injusto que los restaurantes, los estadios deportivos y otras instituciones públicas sí tuvieran la aprobación para trabajar.

Sin embargo, los casos de coronavirus han llegado por debajo del 3% por primera vez desde noviembre. Esa estadística, combinada con el lanzamiento de la vacuna en curso, dio confianza a los funcionarios estatales para permitir esta reapertura.

Durante la conferencia de prensa de ayer, Cuomo señaló que los empleados de las salas de cine no califican como trabajadores esenciales cuando se trata de recibir dosis de la vacuna Covid-19.

“No todas las empresas que están abiertas tienen una preferencia [de vacuna] para esos empleados. Simplemente no tenemos suficiente suministro", indicó el alcalde.

El plazo de Cuomo es ajustado, pero las principales cadenas como Cinemark y AMC se han acostumbrado a reabrir sus cines en Chicago y Portland en cuestión de días. Esa experiencia significa que la fecha del 5 de marzo para una gran reapertura parece factible.



En Londres

La actividad de espectáculos presenciales en Londres empezará a normalizarse a partir del 17 de mayo, cuando los teatros reabran con aforos limitados, mientras para un mes después se anuncia el regreso de las salas cinematográficas con capacidad plena.La noticia difundida hoy por la compañía de venta de entradas London Theatre Direct, de la capital británica, especificó que “la hoja de ruta del gobierno del Reino Unido tendrá una etapa 3 del plan para el 17 de mayo que dará luz verde a los teatros y otros espacios similares para reabrir con medidas de distanciamiento social”.“La etapa 4 del plan tiene una fecha actual del 21 de junio, lo que permitirá que los cines abran a plena capacidad”, señaló la publicación adelantándose a los detalles que debe revelar el Secretario de Cultura, Oliver Dowden.