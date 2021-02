Identifican alto índice de infracción en lotes baldíos

Las condiciones climáticas de las últimas semanas potencian la problemática que se hace presente en diversos espacios. Las lluvias intensas y luego el calor propician un rápido crecimiento de yuyos, por esto desde el municipio se solicita potenciar los esfuerzos para lograr el mantenimiento.

Actualmente rige la Ordenanza N° 3508 que regula la higiene urbana y el cuidado de terrenos privados. Desmalezar los espacios privados es una responsabilidad de los ciudadanos, como así también mantenerlos libres de residuos. Los lotes baldíos deben estar liberados de malezas y cada vecino que posee patio y vereda con césped debe mantener la superficie corta, limpia y ordenada. También es una tarea que deben tener presente las inmobiliarias y los loteadores, para colaborar sobre todo con la seguridad en la ciudad.

Al respecto, la secretaria de Ambiente y Movilidad, María Paz Caruso, comentó: “Las constantes y abundantes lluvias han afectado aún más la situación de los pastizales altos, especialmente en aquellos lotes que no tienen habitantes. La situación es notoria en determinados lugares, que generan un gran malestar en los vecinos del sector".

Además, la funcionaria agregó: “El mantenimiento de los espacios públicos es del Estado. Pero la obligación sobre los terrenos privados es de los propietarios. Y si no se cumple estamos desbalanceados. En estos casos es muy importante apelar a la responsabilidad individual y ciudadana. Los tiempos que establece la normativa con emplazamiento, multa y orden de allanamiento no permite resolver en forma inmediata el problema”.

Por último destacó que “contamos con una planificación para todos los espacios públicos, la ciudad es grande y requiere de un esfuerzo enorme. Al realizar intervenciones en lotes privados, direccionamos los recursos hacia estos sectores”.



INTERVENCIONES

EN BARRIO ZASPE

En los últimos días se concretaron 21 intervenciones de cortes donde había diversas infracciones, además de otros lotes céntricos de la ciudad. Se continuará con labores de este tipo, teniendo una importante demanda el barrio Mora.



RECORRIDA

Se realizan durante todo el año, pero se intensifican durante la temporada de verano, donde se potencia el crecimiento de los yuyos. Cuando los dueños de lotes en infracción no cumplen con las intimaciones y multas, el municipio realiza el corte y desmalezado, imputando luego el costo al propietario.



DENUNCIAS

Los lotes baldíos que no cumplan con las características antes mencionadas se pueden denunciar al 147 Rafaela Responde.