La apuesta de los food trucks que se potencia en la ciudad Locales 23 de febrero de 2021 Redacción Por Las camionetas o furgonetas que abren un portón lateral y sirven alimentos, cocinados en el propio vehículo con productos de calidad, amplían la oferta gastronómica de la ciudad y son generadores de nuevos puestos de trabajo.

CONCEJALES. Alejandra Sagardoy y Leonardo Viotti hablaron sobre la nueva tendencia que se implementó en Rafaela.

En los últimos años, este tipo de negocio ha tomado relevancia en el ámbito gastronómico. La instalación de comidas al paso viene siendo tendencia en nuestro país y constituye una de las opciones preferidas por muchos comensales argentinos. Frente a esta propuesta innovadora que también viene marcando tendencia en la ciudad, era necesario configurar un marco legislativo que permita que el negocio evolucione y abra un mayor número de oportunidades, permitiendo llegar a gente a la que antes no se tenía acceso y poder vender en la vía pública.

La concejal de Cambiemos, Alejandra Sagardoy, precisó al respecto que “frente a la solicitud de emprendoras/res rafaelinos para llevar adelante la actividad, nos pusimos a trabajar junto a ellos para crear una legislación específica que la regule para incluirla en el circuito urbano de Rafaela. Como todos saben los food trucks son vehículos o camionetas de gran porte adaptados para la venta de alimentos y/o bebidas que tienen sus inicios en las principales ciudades del mundo, donde se buscaba ampliar y mejorar la oferta gastronómica ambulante. En estos tiempos de distanciamiento social, emergencia sanitaria y una situación económica apremiante, era necesario ganar espacios públicos al aire libre y generar en nuestra ciudad un mayor número de opciones de esparcimiento para que nuestros vecinos puedan disfrutar de otras alternativas gastronómicas (recordemos que este sector fue uno de los más perjudicados durante el 2020)”.

“Creo que los Food Tracks hoy en día son una alternativa laboral genuina para emprendoras/res gastronómicos que además vienen a revalorizar los espacios públicos, barrios, espacios verdes y distintos sectores de nuestra localidad. Por otro lado, también considero que es una actividad dinamizadora de la economía de la ciudad al demandar productos, insumos y servicios, que ponen en marcha toda una cadena productiva que aporta mayor valor agregado a Rafaela”, afirmó la edil que trabajó en la Ordenanza.

Sagardoy manifestó: “Estamos convencidos que en medio de un mundo pandémico acompañar el impulso de estos negocios es fundamental para volver a reactivar el comercio gastronómico y el desarrollo de nuestra ciudad. Hoy podemos apreciar que este tipo de emprendimientos, son una gran oportunidad, que no sólo cambian el paisaje, y dan otro color a los diferentes espacios urbanos sino que los ponen en valor. Se han llevado a cabo diferentes actividades donde los protagonistas han sido los food tracks y fueron muy bien recibidos por los vecinos que disfrutan de estas nuevas propuestas gastronómicas al aire libre”.

“Por supuesto que el mundo va cambiando con tanta rapidez que la legislación debe ir aggiornándose a medida que el negocio avanza revisando, mejorando y corrigiendo aquello que no lleve a alcanzar los resultados esperados. Sabemos que como representantes de los rafaelinos, tenemos la obligación de acompañar tanto a este como a los demás sectores que se vieron afectados durante la pandemia para que puedan recomponer su situación luego de un año durísimo. Estamos muy contentos de poder contribuir a que los rafaelinos puedan acceder a esta alternativa gastronómica que permite disfrutar de encuentros al aire libre con variadas opciones de menú para todo tipo de comensales, que como mencioné antes da la posibilidad de activar otras zonas de la ciudad y contribuye a la generación de empleo. Estamos recorriendo barrios, instituciones y empresas, estando al lado de los vecinos como siempre lo hicimos”, subrayó la concejal.



RECORRIDA POR LOS BARRIOS

Alejandra Sagardoy, repasó la agenda que viene llevando a cabo, con recorridas por los diferentes barrios de Rafaela, indicando que “después de un 2020 que nos mantuvo distanciados pero de ningún modo lejos de la gente, iniciamos el 2021 caminando la ciudad, junto al Concejal Leo Viotti seguimos visitando los distintos barrios porque ambos somos de los que pensamos que el trabajo de un concejal se construye estando en contacto con nuestros vecinos, haciéndonos presentes en cada casa y en cada espacio donde los rafaelinos nos convoquen”.

“Esto nos permite escuchar a la gente de primera mano, sus sugerencias, propuestas y problemas. Dentro de los temas recurrentes, nos mencionan la falta de Iluminación, de obras, el mantenimiento de los espacios verdes, los microbasurales, el desmalezamiento de terrenos baldíos (y la consecuente preocupación por el dengue y la inseguridad) y el lamentable denominador común en todos los barrios, la inseguridad, que cada vez se agudiza y acrecienta más y más. Nosotros como concejales llevamos todos estos reclamos al Concejo y los elevamos al Ejecutivo, además gestionamos ante el Municipio las herramientas y los recursos para la resolución de cada problema o necesidad de los vecinos”, expresó.

"Estar en los barrios y tener un diagnóstico de las problemáticas que tienen es primordial para nuestra labor, como concejales es importante este tipo de encuentros con los vecinos que sirven para visibilizar las diferentes necesidades de la ciudad y es el único modo en que podremos construir una mejor Rafaela para todos, con bienestar y calidad de vida", finalizó Sagardoy.