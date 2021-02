Falleció Elida Rasino, ex ministra de Educación

Élida Rasino, exministra de Educación de la provincia de Santa Fe falleció este lunes. Aún no trascendieron los motivos de su deceso, pero el exgobernador Antonio Bonfatti manifestó su pesar en Twitter. Rasino, luego de ocupar cargos en la municipalidad de Rosario en la gestión socialista llegó a ser titular de la cartera educativa acompañando a Hermes Binner en su gestión. Según confirmó LT10, la exministra se encontraba internada debido a complicaciones derivadas del Covid-19. Durante su paso por el ministerio (2007 a 2011), impulsó las titularizaciones docentes que no se realizaban desde hacía 14 años en la provincia de Santa Fe, llevando adelante lo que llamó "una reparación histórica" con los maestros santafesinos. Del mismo modo, en su período como funcionaria se envió a la Legislatura el proyecto de Ley de Paritarias Docentes. Una iniciativa que había anunciado Hermes Binner en campaña a los efectos de regularizar las relaciones laborales de los docentes, condiciones de trabajos, y la no menor discusión salarial.



EL ADIOS EN LAS REDES

Su sucesora en Educación, Claudia Balagué, ministra de Antonio Bonfatti y Miguel Lifschitz también la despidió por Twitter.



COMUNICADO DEL PS

"Desde el Centro Socialista de Rafaela despedimos con gran dolor a nuestra compañera y referente Elida Rasino, quien nos deja luego de pelear durante varios días contra el COVID. Su rol en el Partido Socialista fue clave al momento de construir y sembrar las ideas y valores del progresismo, a través de una práctica coherente que la encontró desde su tarea como Ministra de Educación transformando profundamente a nuestra provincia y generando políticas educativas que son referencia y ejemplo. Fue también Diputada Nacional y actualmente dirigía la Escuela de Formación Política del Partido Socialista de Argentina. Integrante de los equipos de gobierno de Hermes Binner, dejó su marca imborrable en las gestiones en la ciudad de Rosario, donde los "Centros Crecer" plantearon una concepción innovadora de las políticas sociales. En Rafaela, siempre fue parte necesaria del proceso de acompañamiento de nuestro partido y varias compañeras y compañeros tuvimos el honor de integrar sus equipos de trabajo y de formarnos junto a ella en el Ministerio de Educación. Nos deja una referente, una dirigente con una impronta de lucha constante. De las compañeras que unen con coherencia el decir y el hacer y que jamás le quitó el cuerpo a la militancia de a pie y al trabajo para seguir sumando y aportando a nuestro partido. Estaba presente, todos los días, convocando a la reflexión, al análisis, a problematizar la realidad para buscar respuestas que permitieran una vida con dignidad y justicia para quienes tanto necesitan de un Estado presente. La despedimos con dolor y con el agradecimiento por todo lo que dio en su vida.

Su tarea incansable, su ejemplo de lucha y de militancia - unida a la ética, a la coherencia y a una política de transparencia y manos limpias - marcan un camino de trabajo que continuaremos honrando".