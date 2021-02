"La gente que realiza la vacunación es responsable y está todo monitorizado”

Las repercusiones por la denominada “vacunación vip” continúan y las dudas en torno a quienes recibieron la vacuna y al criterio de selección también. Ayer por la mañana el director del hospital Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, despejó dudas al respecto y especificó el proceso que se llevó adelante desde finales de diciembre cuando llegaron las primeras dosis: “Nosotros tuvimos la suerte de haber vacunado rápidamente y en la primera etapa que son las vacunas que llegaron el 28 diciembre y se vacunó allí al todo el personal crítico y al personal expuesto, luego siguieron llegando vacunas y pudimos ampliar al resto del personal de salud de la región, contando que a partir del tercer envío ya empezaron a enviarse dosis a las poblaciones que tenían frezzer, es decir el Ministerio les fue proveyendo freezer. Actualmente esas poblaciones que tienen freezer son Tostado, Ceres, San Cristóbal, Sunchales, con lo cual ni siquiera hace falta que las dosis lleguen acá, sino que directamente están llegando a los efectores”.

“En Rafaela el personal de salud creo que va a quedar completamente vacunado, con alguna excepción por la voluntad o por estar padeciendo la enfermedad o por algún otro inconveniente, pero va a quedar totalmente vacunado para fin de esta semana”, agregó el director.

Acerca de la polémica desatada respecto a la vacunación vip, y sobre el pedido de información por parte del concejal Leonardo Viotti, Lanzotti indicó que “el tema de la vacunación del personal de salud es bastante complejo dado que el ejercicio profesional no está regulado por el Ministerio de Salud sino que está regulado por los Colegios y Asociaciones a partir de una ley del año 1958, entonces los padrones los tienen los Colegios, hay gente que está matriculada en Rosario y ejerce acá porque hay distintas circunscripciones y además porque el arte de curar incluye a profesiones como los veterinarios, que no son exactamente contacto de Covid, por lo tanto es compleja la depuración de los padrones”. Y agregó: “Hay gente en relación de dependencia, sin relación de dependencia, monotributistas, contratados, reemplazos, interinatos, gente temporal, gente que viaja, gente que ejerce la profesión en Rafaela y vive en otro lado o gente que vive en Rafaela y ejerce la profesión fuera de la ciudad”.

Al explicar el criterio para priorizar a los distintos grupos dentro de la salud, el director del hospital precisó que “en lo que sea médicos, kinesiólogos, bioquímicos, enfermeros, auxiliar de enfermería, gente de cuidado de personas, psicopedagogos, terapista ocupacionales, psicólogos, fonoaudiólogos, podólogos, se determinaron tres etapas, una primera etapa que fue convocar a la gente de cuidados críticos por un link específico para cada servicio, que se publicitó en los servicios indicados, que fueron nuestra terapia intensiva, nuestra clínica, nuestro laboratorio de biología molecular propios y privados y las terapias intensivas de los privados. Después se generó un link para todos los profesionales de salud de la región, y por último para que no quede nadie afuera pusimos a disposición un correo electrónico para que todo el personal de salud de Rafaela se inscriba, de esta última inscripción estamos ya puliendo los últimos datos y con las vacunas que la región fue consiguiendo creo que en esta semana terminamos con todo el personal de salud sin mayores inconvenientes”.



"HAY UN PORCENTAJE DE ERROR

CONTEMPLADO A NIVEL MUNDIAL"

Lanzotti fue claro al afirmar que “en una campaña no programada, dentro de una pandemia se plantea a nivel mundial un margen de error del 10 al 12%, en Rafaela estamos manejando efectos indeseables menores al 4%, entre el 2 y el 3% y errores en la vacunación mínimos, estamos muy satisfechos, el personal de salud está satisfecho”.

“Quiero dejar en claro que el personal de salud estuvo exceptuado de los límites de edad para trabajar, no como en otras actividades que se fijó el máximo de 60 años, el personal de salud trabajó más allá de ser mayor de 60 años. El personal con comorbilidades que no podía trabajar siguió trabajando con sus teléfonos, llamando a pacientes y haciendo control activo y pasivo de personal con Covid y personal vacunado, y las madres que tenían autorización o los padres que tenían autorización para el cuidado de niños, en plena pandemia y ante la falta de personal, el Ministerio de Salud tomó la decisión de que se reintegren igualmente a sus actividades”, ponderó el profesional.

El director del efector público, destacó al personal de salud comprometido con esta circunstancia y dijo que “el mismo compromiso se notó en la vacunación. Creo que la gente que lleva adelante la vacunación es muy responsable y está todo monitorizado a través del sistema Sicap por el Ministerio de Salud y no es que se puede cargar a cualquier persona en el sistema, porque el sistema bloquea al que no está dentro de los parámetros para poder vacunarse”, finalizó.