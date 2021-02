En 10 horas se anotaron más de 100.000 personas Locales 23 de febrero de 2021 Redacción Por Ya se puede acceder al registro de vacunación desde el portal web de la provincia https://www.santafe.gob.ar/santafevacunacioncovid. La expectativa de la población en relación con la posibilidad de vacunarse contra el Covid-19 fue tan grande que, por momentos, el sistema colapsó.

El Ministerio de Salud de la provincia lanzó ayer el plan provincial “Santa Fe Vacuna”, un registro de vacunación voluntario que se podrá acceder desde el portal web oficial a través del enlace denominado: "VACUNACIÓN COVID".

El registro tiene dos propósitos: uno de ellos es saber cuántos santafesinos y santafesinas desean vacunarse; y el segundo es poder brindar los turnos, de acuerdo a cada grupo poblacional. En esta etapa se inoculará a los mayores de 70 años tras la aplicación de la vacuna al personal de salud de toda la provincia de Santa Fe, continuando con el plan provincial estratégico de vacunación.



CRONOGRAMA DE VACUNACIÓN

En cuanto a la continuidad del cronograma, hay que destacar que una vez concluida esta nueva etapa (geriátricos y mayores de 70 años), el calendario continuará con adultos de 60 a 69 años; luego las fuerzas armadas, de seguridad y personal penitenciario. Seguidamente los adultos de 18 a 59 años con comorbilidades y concluirá el plan estratégico el personal docente y no docente de los niveles iniciales, primario y secundario. Resaltamos que todas las personas con factores de riesgo o mayores de 60 años que forman parte del personal estratégico serán vacunadas previamente en el turno que corresponda.



MAS DE 100.000 PERSONAS

EN 10 HORAS

Desde que la provincia habilitó la inscripción para recibir la vacuna contra el coronavirus, más de 100 mil personas completaron ayer los formularios sobre los que se establecerán los turnos para aplicar las dosis. La ministra de Salud de la provincia, Sonia Martorano, explicó que la prioridad la tendrá el personal de salud que trabaja en forma independiente y las personas mayores de 80 y 70 años (en ese orden) y adelantó que, de acuerdo a lo previsto, las dosis comenzarán a aplicarse el próximo lunes. El registro “Santa Fe vacuna” se habilitó este lunes a partir de las 8 de la mañana. La expectativa de la población en relación con la posibilidad de vacunarse contra el Covid-19 fue tan grande que, por momentos, el sistema colapsó. Las mismas autoridades sanitarias pidieron que los menores de 60 años esperen para anotarse, de forma de facilitar el acceso para los grupos de adultos mayores. De acuerdo a datos de la cartera sanitaria, al fin de la jornada, sobre las 18 horas, más de 100 mil personas habían completado correctamente el trámite que se realiza en la página web de la provincia (www.santafe.gov.ar). El registro tiene dos objetivos: saber exactamente cuál es la población a vacunar y poder adjudicar los turnos, de acuerdo a cada grupo, según edades. Martorano explicó que los turnos para la vacunación no se entregarán según la fecha de inscripción en el registro, sino de acuerdo a las prioridades establecidas en relación a los grupos de mayor riesgo frente a la infección por Covid-19. “Los primeros en ser convocados serán los trabajadores de la salud que no se desempeñan en el sector público ni en sanatorios o clínicas privadas y no hayan accedido a la vacuna (que según los cálculos del ministerio no son más de 2 mil personas). Después empezarán a adjudicarse los turnos a las personas mayores de 80 y 70 años”, enumeró.

Si todo sale como está previsto, esta semana en la provincia concluirá la inoculación de todo el personal de salud y también de los residentes y trabajadores de geriátricos, que ya comenzaron a recibir las dosis. Y desde el lunes empezarán a asignar los turnos a través de un correo electrónico que llegará a las casillas de mail de las personas que se anotaron en el registro. De acuerdo a los cálculos de la cartera sanitaria provincial, el universo de personas a vacunar alcanza a 1.200.000 santafesinos. De todas formas, cuando se complete el registro permitirá aproximar este número. Según aclaró la ministra, el avance del programa dependerá de la disponibilidad de vacunas. Hasta ahora llegaron unas 100 mil dosis de vacuna en distintos envíos, incluido el del último sábado. “Todavía estamos un poco lejos, pero estamos preparados para salir a vacunar apenas recibamos las dosis. Las últimas llegaron el sábado y ya estamos trabajando”, expuso. Para los operativos de vacunación a los adultos mayores se habilitarán nuevos espacios. Además del que funciona en el Galpón 17 del Parque Nacional a la Bandera, en Rosario se sumarán el predio de la ex Sociedad Rural y los centros municipales de distrito sur, suroeste y noroeste.



EN DOS PASOS

El registro consta de dos pasos. En la primera pantalla se solicitan los datos básicos de DNI y número de trámite del DNI (el que figura en la parte inferior del documento), además de que se debe expresar el hecho de que uno quiere voluntariamente ser vacunado contra el Covid- 19. Allí se advierte que cuando comience la vacunación al grupo poblacional correspondiente se le otorgará un turno. Y se aclara que “no es necesario realizar otra gestión”. En la segunda pantalla se piden datos de domicilio y contacto y se solicita elegir lugar de vacunación. También se pide información médica, como si se tienen patologías de riesgo o si se está cursando un embarazo o se tuvo un trasplante reciente, entre otras cosas. También se pide definir al grupo población al que uno corresponde, de acuerdo a la tarea laboral que desempeña. Si el registro fue exitoso debe llegar luego una notificación al celular que se incluyó en el formulario. De todos modos, se advierte en el formulario que cuando el turno esté asignado se comunicará por correo electrónico.