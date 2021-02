El PJ provincial salió en respaldo del Gobernador Locales 23 de febrero de 2021 Redacción Por El peronismo santafesino difundió un comunicado con el título "Violencia es mentir" en referencia a una denuncia periodística contra Perotti.

VIOLENCIA ES MENTIR‼️



El Consejo Ejecutivo Provincial del Partido Justicialista expresó un fuerte respaldo al gobernador Omar Perotti, tras las denuncias periodísticas del fin de semana en las que se reveló la existencia de un "vacunatorio VIP" en Rafaela donde se habrían vacunado tanto la esposa como la madre del mandatario provincial. El mismo sábado, el propio Perotti rechazó la denuncia periodística, adjudico todo a una "operación" y hasta se puso a disposición para someterse a estudios para terminar con la polémica. Incluso la Secretaría de Comunicación Social de la Provincia subrayó que no se habían vacunado ni Perotti ni integrantes de su familia.

De todos modos, las declaraciones contradictorias del ministro de Seguridad de la Provincia, Marcelo Sain, fueron a contramano y en cierta medida neutralizaron la reacción oficial. Es que el funcionario sostuvo que el Gobernador se había vacunado en los últimos días, aunque luego se corrigió en su cuenta de Twitter.

Ayer, el Consejo del PJ manifestó y repudió "la perversidad e irresponsabilidad de quienes dicen llamarse periodistas y con absoluta falta de profesionalismo difaman, tergiversan y publican mentiras con el solo fin de ensuciar a los adversarios de sus patrones, dividir a la sociedad y llenar de odio al pueblo santafesino". "Las falsas noticias, respecto del acceso de funcionarios y funcionarias de nuestros gobiernos a la 'vacunación Covid' suman ansiedad, desesperación y desasosiego a nuestras familias, en un contexto en donde debería prevalecer la unidad, la solidaridad y la entrega para juntos, superar la crisis", puntualizó.

"Por todo lo expuesto, el Partido Justicialista de la Provincia de Santa Fe repudia y rechaza con firmeza las difamaciones contra el compañero Gobernador Omar Perotti y su familia, quienes se vieron injustamente agraviados", consideró.

En este sentido, remarcó: "No queremos que los hombres y mujeres de la Provincia de Santa Fe sean subestimados con estas falsas noticias. Solamente para mostrar la falacia de estas acusaciones basta decir que las vacunas llegadas a la ciudad de Rafaela fueron administradas y colocadas en los efectores públicos y no en clínicas y/o sanatorios privados como afirma el ex funcionario del gobierno socialista".

Finalmente, el Consejo Provincial del PJ afirmó que "la pandemia supo demostrar las inequidades estructurales existentes en nuestra Provincia, la centralización de los recursos, y la escasa federalización del sistema de salud, en este sentido es que el compañero gobernador Omar Perotti asumió, junto con su equipo y en coordinación con las autoridades nacionales, el desafío de poner en condiciones al sistema sanitario provincial para poder afrontar al Covid-19, lo que implicó una inversión de más de 5.500 millones de pesos".