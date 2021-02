Salud ratificó que Perotti todavía no se vacunó Locales 23 de febrero de 2021 Redacción Por “El señor Gobernador y su familia no fueron vacunados” aseguró en conferencia de prensa el secretario de Salud de la provincia. “El Gobernador se vacunará una vez que todo el personal de salud reciba su dosis”, remarcó.

FOTO ARCHIVO PRIETO. Se refirió a la situación del gobernador Perotti.

El secretario de Salud, Jorge Prieto, ratificó este lunes por la mañana que el gobernador Omar Perotti no recibió la vacuna contra la Covid-19. “Él decidió que primero se culmine con el personal de salud, siendo que él también es esencial, somos trabajadores frente a la pandemia”, explicó el funcionario, al ser consultado por El Litoral en el marco del inicio de la vacunación en geriátricos de la capital provincial. “Ratificamos que el Sr. gobernador y su familia no han sido vacunados”, dijo exactamente. Y detalló que “cuando hablamos de trabajadores de salud frente a la pandemia hablamos de toda aquella persona que se haya puesto al hombro la campaña, y estamos expuestos”.

El funcionario remarcó que desde el arribo de las primeras dosis, el 20 de diciembre, fue fundamental diagramar el plan de vacunación, primero para los servicios de salud abocados a cuidados críticos e hipercríticos; luego al personal de segunda línea (internaciones), y ahora se inoculará absolutamente al total de personal de salud, no solo profesionales, enfermeros, sino también quienes realizan tareas administrativas o territoriales. “En esta instancia, hay que culminar con esto y generar transparencia. Día a día en el reporte epidemiológico se informa sobre el número de vacunas, que tiene un registro nacional y hay una trazabilidad de la vacuna”, aseguró. Y reafirmó: “La vacuna tiene una trazabilidad con nombre y apellido y está inscripta en un sistema provincial de registro de vacunación”

Consultado respecto a hechos puntuales que generaron dudas sobre el acceso a la vacunación de personas que no eran esenciales -en la repartición provincial IPEC, y en las localidades de Pueblo Esther y Arroyo Seco, por ejemplo- Prieto dijo que “estamos tratando de organizar la agenda de vacunación, confiando en la buena voluntad de los efectores a los que se ha convocado. Hemos pedido que se nos adjunte con un orden prioritario las personas que iban a recibir la vacuna en función del riesgo de exposición. Cada uno, en los municipios y comunas, habrá evaluado su riesgo de exposición, pero todos somos trabajadores de la pandemia.

A partir de estos inconvenientes detectados, Prieto aseguró que el viernes empezaron a acceder a datos de cada una de estas instituciones que está vacunando: “Deben contar cada uno con la nómina, con N° de documento y nombre y apellido de quienes han sido vacunados”.

Prieto agregó que “si bien hubiera sido lógico que el gobernador se vacunara, él decidió que primero se vacune a todo el personal de salud”, mientras los periodistas apostados consultaron sobre el registro de personas vacunadas en la provincia. En ese sentido, el funcionario aclaró que existe un registro provincial de vacunados donde consta el nombre y apellido de aquellos que recibieron la vacuna. Sin embargo, ante la pregunta de si esos registros eran públicos Prieto no respondió e insistió con que ni Perotti ni su familia figuran en ellos.