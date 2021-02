Famosos se despegan de la lista que circuló por redes sociales

BUENOS AIRES, 23 (NA). - En medio del escándalo en el Gobierno por el "Vacunatorio VIP" y tras la aparición en redes sociales de una lista de famosos que se habrían inoculado, varios de ellos salieron a despegarse de esa situación.

Uno de ellos fue Marcelo Tinelli, quien aseguró que se trata de una "fake news" y que "es falsa esa lista". Tinelli, de 60 años y actual presidente de la Liga Profesional de Fútbol, afirmó que nunca se aplicó la vacuna dialogando por intermedio de la red social Twitter con el comentarista y ex futbolista Diego Latorre.

Otro de los famosos que se pronunció al respecto es el periodista de espectáculos y ex jurado de ShowMatch Ángel de Brito, quien afirmó: "Por supuesto que NO ME VACUNÉ".

También el conductor Alejandro Fantino, de 50 años, salió a desmentir que se haya vacunado en el marco de lo que calificó como una "vergüenza nacional". "Como me escribieron algunos de ustedes por privado, y para derribar fake news sobre esta vergüenza nacional de los vacunados vip les dejo lo siguiente", expresó por redes sociales.

La conductora Verónica Lozano se sumó a los famosos que cruzaron la lista: "Hay una lista verga donde figuró como vacunada. Esto es absolutamente falso. No me vacuné", expresó en su cuenta de Twitter.

La misma situación vivió el actor Pablo Echarri, quien sostuvo: "Jamás solicité una vacuna, ni para mi ni para ningún integrante de mi familia. Jamás recibí ninguna invitación para aplicarla".

Por su parte, el periodista Diego Brancatelli también salió a desmentir con indignación: "Ni siquiera pusieron bien mi fecha de nacimiento. Lo peor es que hay gente que les cree", sostuvo.