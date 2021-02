Vizzotti justificó vacunación al "personal estratégico"

BUENOS AIRES, 23 (NA). - La flamante ministra de Salud, Cecilia Vizzotti, negó ayer que en la cartera que conduce haya funcionado un "vacunatorio vip" y sostuvo que el operativo paralelo de vacunación a personas allegadas al miembros del Gobierno fue "muy puntual" y "excepcional", y que estuvo "equivocado".

"Un vacunatorio vip no hay. Fue una situación muy puntual, fue realmente excepcional, equivocada, y se han tomado las medidas en relación a eso", explicó la funcionaria, en relación al pedido de renuncia de su antecesor en el cargo, Ginés González García, así como la publicación de la nómina de personas que recibieron la vacuna por fuera del orden de prioridades protocolar.

En declaraciones televisivas, Vizzotti sostuvo que "de ninguna manera funciona un vacunatorio vip y de ninguna manera había 3000 dosis para la utilización discrecional del Ministerio de Salud".

En este sentido, explicó que esa remesa de 3.000 dosis era la cantidad reservada por el Hospital Posadas para cubrir a su población de más de 5.000 personas.

Sobre la publicación de la lista de 70 personas que recibieron la vacuna por gestiones de la cartera sanitaria, aclaró que la mayoría de ellas estaban encuadradas en la categoría de "personal estratégico" y por ende no se presta a ninguna objeción o irregularidad.

"En esa definición que no sólo aplica en Argentina sino en otros países se define como personal relevante para sostener el funcionamiento del Estado", resaltó.

No obstante, reconoció que hubieron casos irregulares y que por ese motivo instruyó un sumario interno para determinar responsabilidades de parte de funcionarios del ministerio. "Este Gobierno ha tomado esta medida ejemplificadora y está trabajando para transparentar lo que pasó y para minimizar la posibilidad de que vuelva a suceder", subrayó, al tiempo que aclaró que desde el Estado nacional están a disposición de la Justicia para "dar respuestas".

En tanto, Vizzotti señaló que "no es una prioridad" determinar cuándo se le dará la segunda dosis a "los que se vacunaron irregularmente".

"El intervalo de 21 días es el intervalo mínimo. Si pasa mas tiempo no es problema. No es una prioridad que se esté analizando qué vamos a hacer con la segunda dosis de los que vacunaron irregularmente. Sino ver como hacemos para que llegue la mayor cantidad de dosis lo antes posible", indicó.

En esta línea, confirmó que esperan para la semana que viene un millón de dosis de la vacuna china Sinopharm, así como 580.000 de la de Oxford AstraZeneca.

"Nicolini está en Rusia trabajando en el cronograma de entrega para tener la mayor cantidad de dosis lo antes posible", dijo respecto a la continuidad de la llegada de dosis de la Sputnik V.

"El objetivo de este tercer viaje tener claridad sobre el proceso de producción, la escalada de la producción", detalló y agregó que "Argentina es prioridad para la Federación Rusa por haber sido el primer país que lo aprobó, y que articuló con el resto de Latinoamérica".