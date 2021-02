Mársico se reunió con integrantes del Instituto de Derecho Agrario Locales 22 de febrero de 2021 Redacción Por El concejal del FPCyS continúa manteniendo encuentros con diferentes actores vinculados al tema fitosanitarios, con el objetivo de seguir recabando información acerca del debate que desde marzo comenzará en torno al proyecto de Ordenanza presentado por el bloque del PJ.

El concejal del Partido Demócrata Progresista (FPCyS) Lisandro Mársico se reunió con las Dras. Lilian Landa, Mónica Navarro, Vanina Babini Leiggener y Patricia Fioroni, integrantes del Instituto de Derecho Agrario del Colegio de Abogados de la Quinta Circunscripción Judicial, quienes le hicieron su aporte en relación al debate que se presenta en el Concejo Municipal, en relación a la utilización de los fitosanitarios en los periurbanos de Rafaela.

“Debemos considerar el tema desde el punto de vista de la salud de la población, de la producción, de la conservación del ambiente. El mero corrimiento de la línea agronómica a más metros, no protege a los ecosistemas, no resuelve el grave problema de los efectos adversos de productos mal utilizados, solo produce un desplazamiento, traslada el problema pero no toma medidas adecuadas para la protección del ambiente”, aseveró la Dra. Landa.

En tanto la Dra. Navarro, consideró que “el principio de progresión – previsto por el derecho ambiental- en la salud de las personas y del medio ambiente está en desarrollar las aplicaciones de fitosanitarios siguiendo las prácticas avaladas científicamente. De nada sirve prohibir, si queremos un ambiente y un ecosistema respetado, lo correcto es manejarlo adecuadamente”.

“El legislador tiene el deber de procurar las articulaciones necesarias, imponer las sanciones que hubiere que imponer, ante los incumplimientos. Prohibir no resuelve, la solución está en la capacitación, educación, control, aplicación de nuevas tecnologías, investigación, entre otras”, sostuvo la Dra. Babini Leiggener.

Por su parte, la Dra. Fioroni, esgrimió: “Desde este ámbito de investigación y estudio que formamos parte estimamos que lo correcto es controlar las distintas actividades ya sea industriales o agrícolas. Reglamentar sus aplicaciones y generar espacios de consenso, de diálogo, de preservación y trabajar desde el Estado local en propuestas de construcción colectiva como las resultantes de un fallo muy importante dictado en la Ciudad de San Justo, donde los jueces haciendo uso de sus facultades integradoras apostaron a la solución del problema exhortando a la participación de todos los sectores de la sociedad interesados, a fin de posibilitar la máxima producción y utilización de los recursos en consonancia con el ecosistema, garantizando la mínima degradación y desaprovechamiento , con el objeto de lograr un desarrollo sustentable, desestimando la simple medida de corrimiento de la línea a mil metros”.

Mársico asimismo sentenció que “el Instituto de Derecho Agrario del colegio de Abogados tiene más de 30 años de trabajo ininterrumpido en el ámbito del Colegio de Abogados con una trayectoria de estudio en la materia, por lo que se constituye en un pilar fundamental para el análisis de esta temática, siendo de suma importancia, su opinión a los fines del debate que se está dando en el Concejo Municipal”.