“Para mí 1.000 metros es excesivo” Locales 22 de febrero de 2021 Redacción Por El presidente del Concejo Municipal opinó acerca de uno de los temas preponderantes que tendrá la agenda legislativa local: la Ordenanza de fitosanitarios. Además habló del año electoral y defendió la realización de las PASO.

FOTO ARCHIVO GERMAN BOTTERO. Expuso su opinión sobre esta polémica temática.

El proyecto de Ordenanza sobre fitosanitarios presentado por el bloque de concejales del PJ, sobre finales del año pasado, despertó un debate previo en torno a la discusión que en marzo arrancará en el Concejo.

El presidente del Cuerpo, Germán Bottero, brindó su posición respecto al tema: “Como responsable del Cuerpo puedo contar acerca de la metodología de trabajo que vamos a implementar conforme al proyecto presentado por el PJ. Tenemos un marco de referencia para trabajar, lo que no invalida que cualquier otro concejal o cualquier otro bloque pueda presentar otros proyectos respecto al mismo tema o incorporarle modificaciones en distintos sentidos y para eso son precisamente los trabajos de comisión, pero además de eso está claro que vamos a habilitar una agenda de reuniones, convocatoria, serán presenciales serán virtuales, veremos la forma, con distintos profesionales sugerido por las partes interesadas”.

Bottero apuntó a la importancia de que sean escuchados todos los sectores que puedan enriquecer la Ordenanza y manifestó que “los concejales que vamos a ser en definitiva quienes tomaremos la decisión final, podamos tener un pantallazo más amplio y más profundo y cumplida esa etapa entiendo que el debate de comisión pasará al recinto y en este 2021 que recién ha empezado, Rafaela modificará o no, en más o en menos, su decisión respecto a lo que es la aplicación de agroquímicos”.

“Estamos discutiendo en una Ordenanza muy compleja y muy grande sólo metros, que no me aparece una discusión menor, de hecho para la pública es la discusión más importante, pero es más que eso. A mí particularmente, Germán Bottero, para mí mil metros es excesivo, pero esto es en un contexto, insisto, donde hay que evaluar otras cuestiones. Hay que trabajar sobre una producción más sustentable, hay que trabajar sobre una producción más verde, obviamente hay que involucrar a todos los productores periurbanos de Rafaela, donde el Estado le tiene que ofrecer una alternativa si no se va a poder sembrar tal cuestión. No digo ayudarlo económicamente, sino trabajar juntos en tratar de encontrar otro tipo de utilidad, porque si no termina siendo baldíos pegados a la ciudad”, precisó el presidente del Concejo.

Asimismo, Bottero indicó que “Imagínate con la importancia que tenemos como ciudad, también es un faro para todos los pueblos vecinos, donde entonces vamos a tener que involucrar a pueblos vecinos y otros lugares cercanos para que todos hagamos algo, porque el medio ambiente es algo que nos trasciende”.



ELECCIONES 2021

Germán Bottero opinó acerca de los debates que se están generando en torno al calendario electoral 2021 y señaló: “Espero que ojala estén dadas las condiciones para que la elección se realice, incluidas las PASO, nuestro sistema es un sistema democrático, de alternancia en el gobierno, todos sabían cuando elegían que cada dos años hay elecciones, renovaciones de mandato”. “Las PASO en este caso que es lo que se está discutiendo, si se quitan o no, son las que garantizan democraticidad interna a los partidos políticos, prácticamente partidos políticos ya no existen, son encuentros de partidos; lo es el Frente de Todos con el justicialismo, Cambiemos donde milito yo, el FPCyS. Muchos partidos convergen en un frente y a esos espacios hay que darle la posibilidad de que diriman sus diferencias en forma democrática y justa. Ese sistema es el de las primarias, ahora hay que ver como convivimos con una situación complicada como la que tenemos. El gobierno deberá garantizar las condiciones, quizás avanzar con las vacunas, quizás garantizar que se cumplan las medidas preventivas”, sostuvo el radical. Y agregó: “Hemos tenido en plena pandemia, cuando más crudo estaba el coronavirus en nuestro país, velorio multitudinario y no pasó nada”.