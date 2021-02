Viotti envió una nota pidiendo información Locales 22 de febrero de 2021 Redacción Por En medio del escándalo por la vacunación vip a nivel nacional y con las noticias que circularon en la provincia vinculando al gobernador y a su familia con estos privilegios, el concejal radical envió una nota a la ministra Martorano pidiendo información en torno al tema.

FOTO ARCHIVO LEONARDO VIOTTI.

El concejal radical que integra el bloque de Cambiemos, Leonardo Viotti, con el apoyo de sus pares, Alejandra Sagardoy, Miguel Destéfanis y el presidente del Concejo, Germán Bottero, envió una nota a la Ministra de Salud de la provincia, Dra. Sonia Martorano, en la que solicita se haga pública la información acerca de las personas vacunadas contra Covid 19 en Rafaela y la Región. Dicha nota fue enviada por el edil este domingo vía mail y también será entregada una copia impresa en las oficinas del Ministerio durante los primeros días de la semana.



LA NOTA

"En el marco de la campaña nacional organizada para la vacunación contra el Covid 19 en todo el país, el lunes 28 de diciembre de 2020 arribaron las primeras dosis de vacunas a las ciudades de Rosario, Santa Fe, Rafaela, Venado Tuerto y Reconquista para iniciar con dicha labor el martes 29 de diciembre.

En la información oficial ofrecida desde el propio Municipio se daba cuenta de que los responsables de la recepción de las dosis destinadas a nuestra localidad y la región eran el director del nosocomio local Dr. Jaime Ferré, Dr. Diego Lanzotti, y la Directora Regional de Salud Rafaela, Eter Senn.

El parte de prensa oficial de la Municipalidad de Rafaela del día 07 de Enero de 2021, expresaba que para poder acceder a la vacunación las personas que formaban parte de los grupos prioritarios deberían inscribirse previamente y debían obtener un turno. Pero es de público conocimiento la situación que se ha dado a nivel nacional, en la que se ha descubierto un entramado irregular que permitía el acceso a la vacunación por Covid 19 a personas que no estaban dentro de los grupos prioritarios.

En distintos medios de comunicación a nivel provincial se ha dado conocer la información de que el gobernador Omar Perotti y parte de su familia habrían accedido a la vacunación. Y ante las declaraciones vertidas por el propio ministro de Seguridad provincial, Marcelo Fabián Saín, en Radio Nacional AM 870, quien aseguró que el gobernador había accedido a la vacuna.

Enfermos, ancianos, personas con comorbilidades, docentes y hasta personal de salud, entre muchos otros, siguen a la espera del momento para acceder a la vacuna, mientras observan indignados como los poderosos y quienes tienen contactos con el gobierno de turno hacen uso de sus privilegios.

Es de suma importancia llevar transparencia ante una sociedad que se encuentra comprensiblemente enojada y exigiendo su derecho a conocer la verdad.

Por los motivos previamente expresados, creemos necesario que se haga pública de manera urgente la siguiente información: ¿Cuántas dosis de la vacuna contra el Covid 19 tiene asignadas la ciudad de Rafaela y la Región?; ¿cuántas dosis han sido aplicadas hasta el día de la fecha? ¿A quiénes? ¿En qué fechas? ¿Cuáles fueron los criterios utilizados?; ¿dónde se encuentran depositadas las dosis que todavía no han sido colocadas?".