Hoy comienza la vacunación en geriátricos de la Región II de Salud

Tal como había anticipado la Ministra de Salud provincial, Sonia Martorano, el último jueves en su visita a Rafaela, este lunes en la provincia de Santa Fe, dará inicio la vacunación destinada a adultos mayores que se encuentran en geriátricos y al personal que se desempeña en estas instituciones.

El Ministerio de Salud de la provincia informó que recibió este sábado 41.500 dosis de la vacuna Covishield de Oxford-AstraZeneca, producida en la India, y con esta nueva partida culminará la cobertura en el personal de salud y comenzará a vacunar a personal y residentes de los geriátricos.

Se contabiliza que fueron 37.000 el total de personas inoculadas en la provincia al momento, de un total de 70.000 en el personal de salud. Estos seguirán siendo inoculados con la Sputnik.

Al ser consultada sobre la vacunación en geriátricos, la coordinadora de Salud, Éter Senn, precisó que “este lunes por la mañana llegarán a Rafaela 4.000 dosis de la vacuna Covishield en la camioneta refrigerada de la Región II de Salud y por la tarde, desde las 15 y hasta las 20, empezaremos a vacunar en los geriátricos con 4 equipos destinados a esa tarea”.

Por otra parte, la funcionaria explicó que las vacunas necesitan una conservación entre los 2 y los 8° y que al igual que con la Sputnik, son dos las dosis que se deberán aplicarse. En este caso llegan a Rafaela las correspondientes a la primera dosis y se distribuirán a las siguientes localidades: Ceres, Suardi, San Guillermo, San Cristóbal, Humberto Primo, Ataliva, Moisés Ville, Sunchales, María Juana y Frontera y en el caso específico de Vila, concurrirá un equipo desde nuestra ciudad.

Senn también indicó, que los geriátricos ya dieron su consentimiento para poder iniciar este proceso en cada una de las instituciones.

Cabe señalar, que toda la logística puesta en marcha para el inicio de esta nueva etapa de vacunación, será coordinada por el Municipio, brindando apoyo con un móvil para el traslado de los equipos de salud a cada uno de los geriátricos de la ciudad.



ACERCA DE LA

VACUNA COVISHIED

En la ficha técnica de la vacuna conocida como Covishield de Oxford-AstraZeneca, producida en la India, se indica que el número de dosis requerido es de 2 dosis de aplicación intramuscular, con un intervalo entre dosis mínimo de al menos 4 semanas (28 días) a partir de la primera dosis. Una de las consideraciones es la de no administrar la 2da dosis antes de cumplidos los 28 días de la primera dosis.

Si la segunda dosis se administra inadvertidamente antes de transcurridas las 4 semanas desde la primera, no es necesario repetir la dosis. Si la administración de la segunda dosis se retrasa inadvertidamente más allá de las 12 semanas desde la primera dosis, debe administrarse lo antes posible. No se reiniciarán esquemas en ningún caso, independientemente del tiempo que haya transcurrido desde la aplicación de la primera dosis.

La vacuna debe conservarse entre +2 °C y +8 ºC (grados Celsius) protegida de la luz mientras el vial se encuentre cerrado. Luego de abierto el vial para la extracción de la primera dosis, se recomienda usar el contenido dentro de las 6 horas siguientes.