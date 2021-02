"No hay mejor política social que crear trabajo" Locales 22 de febrero de 2021 Redacción Por SEGUN EL SENADOR ROBERTO MIRABELLA

FOTO PRENSA MIRABELLA RECORRIDA. Roberto Mirabella junto a Carlos de Grandis.



El senador nacional por Santa Fe Roberto Mirabella visitó el Municipio de Puerto General San Martín donde mantuvo una intensa agenda de trabajo junto al Intendente Carlos de Grandis. En primer turno, estuvieron en el complejo petroquímico de la empresa Pampa Energía que da trabajo a más de 500 trabajadores en forma directa y otros 100 en forma indirecta. Posteriormente, recorrieron las obras del nuevo edificio del Polo Educativo Regional, la escuela secundaria dependiente de la Universidad Nacional de Rosario y también las obras para el nuevo Complejo Deportivo que está llevando adelante el Municipio en conjunto con la Provincia.

Tras la recorrida, Mirabella indicó que "en Santa Fe, realmente, tenemos de una manera increíble una gran cantidad de oportunidades y de actividades y que son únicas" y, en ese sentido, sostuvo que "como siempre decimos con el gobernador Perotti, no hay mejor política social que la generación de un puesto de trabajo".

Asimismo, destacó la vocación del gobernador provincial en materia productiva y subrayó que "es clave que la provincia de Santa Fe conozca su realidad productiva y que podamos estar acompañando y apuntalando".

En relación a su agenda por el municipio, Mirabella contó que "estuvimos visitando la empresa petroquímica que da trabajo a más de 500 personas y que producen algunos productos que son únicos en la Argentina como, por ejemplo, el caucho y conocí su realidad". "Es importante estar cerca de la gente que trabaja y que produce y ver lo que tiene nuestra Provincia", subrayó.

Asimismo, resaltó la importancia de las obras que se están llevando adelante para el nuevo Edificio del Polo Educativo Regional: "Siempre decimos que la inversión en educación es la inversión más trascendente, lo que más nos Iguala es poder tener todos acceso a la educación y acá lo vemos plasmado en este complejo que se está construyendo y desarrollando y que quizás va a ser modelo para toda esta región".

"Pensar que el Intendente esté pensando en desarrollar un complejo educativo para formar a la gente es clave para tener un sistema productivo competitivo. Está inversión es una decisión política. Fue la decisión del Intendente invertir en educación. Esto es sumamente estratégico para el desarrollo del país", agregó.

En ese marco, Mirabella resaltó, además, "todo el capital humano que tiene nuestra provincia" y manifestó que "Santa Fe, en particular, tiene un sistema educativo muy fuerte, muy importante, tanto a nivel público como a nivel privado, desde el nivel inicial".

Al respecto, celebró que "en las universidades, tenemos aproximadamente 170.000 alumnos en las públicas y privadas en todo Santa Fe" y elogió la decisión del gobierno provincial que "está construyendo incluso jardines para incluir y generalizar la sala de tres, la sala de cuatro".

Mirabella manifestó que "si hay un diferencial que tiene nuestro país es y ha sido la formación de su gente" y remarcó que "en cada lugar que vamos la diferencia está en la posibilidad de acceder a la educación de calidad y que podamos tener gente formada que se inserte en el sistema productivo".

"Todo el sistema productivo se basa en tener recursos humanos formados", continuó el legislador nacional y sostuvo que "hoy que estamos mirando en cómo reactivamos el mercado interno y cómo reactivamos al mundo es fundamental que además como dirigentes estemos atento a lo que está pasando y a poder tener las inversiones necesarias para poder realizar nuestra capacitación y la capacitación de nuestra gente".

Por último, Mirabella remarcó que tiene mucha motivación para “venir acá, a Puerto General San Martín, y ver inversiones en educación y empresas que están trabajando" y concluyó que "es una ciudad que no para, que tiene una pujanza, que genera trabajo, que tiene empresas muy importantes y muy fuertes que están con mucha actividad y un intendente como Carlos de Grandis con decisiones políticas estratégicas y que está liderando un proceso de desarrollo en Puerto San Martín, que impacta de manera muy positiva en toda esta región de la Provincia de Santa Fe".