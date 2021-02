Fernández calificó como "hecho reprochable" los vacunados VIP

BUENOS AIRES, 22 (NA). - El presidente Alberto Fernández calificó ayer como "un hecho reprochable" los vacunados VIP, pero expresó su "sincera gratitud" con el ex ministro de Salud de la Nación, Ginés González García.

"Es público y notorio que he debido tomar una decisión ante un hecho reprochable. Lo sucedido en el Ministerio de Salud fue un hecho que aunque excepcional no puede avalarse", resaltó Fernández.

En su cuenta de la red social Twitter, el Presidente precisó: "Guardo por Ginés González García mi sincera gratitud. Ha sido una persona fundamental para que la pandemia no arrecie sobre los argentinos".

"Ha sido capaz de poner de pie un sistema de salud quebrado y de darle a cada argentino la atención pertinente cuando el virus lo hizo víctima", ponderó el jefe de Estado.

Además, el Presidente cuestionó los vacunados VIP, pero explicó que "los vacunados estaban en condiciones objetivas (por la edad o las condiciones físicas) de recibirlas".

"Sin embargo no puedo dejar de observar que sobre esas personas se ha montado un escenario mediático de escarnio público y no quiero avalar con mi silencio semejante proceder", subrayó.

En otro tramo de su posteo, Fernández precisó: "Le he encomendado a (la ministra de Salud) Carla Vizzotti que protocolice al máximo el suministro y aplicación de vacunas considerando la situación de las personas expuestas por la labor que ejercen".

"Debemos trabajar para evitar que estas situaciones vuelvan a repetirse", enfatizó el Presidente, y detalló: "En Argentina más de 700 mil personas han recibido dosis de la vacuna". "Más de 400 mil personas ya recibieron las dos dosis y han logrado inmunizarse. El ritmo de vacunación comienza a acelerarse con la llegada al país de más vacunas", manifestó.

Por último, el jefe de Estado afirmó que es "propósito del Gobierno nacional hacer que las vacunas adquiridas lleguen en tiempo y forma cuanto antes para suministrarlas a cada habitante de esta Patria".

"Allí estuvieron, están y estarán puestos todos nuestros esfuerzos", agregó.



NEGRI SOSPECHA DE

ALBERTO FERNANDEZ

El jefe del interbloque Juntos por el Cambio, Mario Negri, sostuvo que le "cuesta creer" que el presidente Alberto Fernández "no supiera lo que pasaba" con la instalación de una sala de vacunación en el Ministerio de Salud para personas allegadas al titular de esa cartera, Ginés González García.

En declaraciones a "Lado P", el ciclo que conducen Eduardo Paladino y Sergio Danishewsky por Radio Rivadavia, el radical cordobés pidió que el Gobierno "no use" al ministro renunciante como "chivo expiatorio" y que "asuma responsabilidades" por lo sucedido.

"Si el Presidente quiere contribuir a que se restablezca mínimamente la confianza, que está súper dañada, sobre el plan de vacunación, lo que debe hacer es tirar de la piola del Posadas y que se de a conocer a quiénes se los ha beneficiado colocándole la vacuna", consideró. Y al respecto agregó que "se debería conocer quiénes no cumplieron con el protocolo y se vacunaron igualmente".

Sobre la nueva ministra de Salud, Carla Vizzotti, también puso en duda que desconociera el vacunatorio VIP. "Carla Vizzotti era parte de un equipo. Si se separaron tres mil vacunas deberán decir para qué son", afirmó.



LOMBARDI, CRITICO

El ex titular del Sistema Federal de Medios y Contenidos Públicos, Hernán Lombardi, afirmó que el presidente Alberto Fernández "no va a conseguir desviar la atención y mucho menos victimizarse", tras la polémica por el "vacunatorio VIP" montado en el Ministerio de Salud de la Nación.

"Presidente Alberto Fernández no va a conseguir desviar la atención y mucho menos victimizarse usted, su ex ministro (de salud Ginés González García) y su actual ministra (Carla Vizzotti)", publicó Lombardi en su cuenta de la red social Twitter. En ese marco, Lombardi subrayó: "Que aparezca la lista completa de vacunados VIP y la cadena de responsabilidades. Es muy grave todo como para retórica baja".



POLITICOS, LOS ULTIMOS

EN SER VACUNADOS

Luego del escándalo por la vacunación VIP en el Ministerio de Salud, el bloque de diputados nacionales de la Coalición Cívica propuso que los líderes de cada uno de los espacios políticos del país "sean los últimos ciudadanos en acceder a la vacunación contra el COVID 19" y que no se inoculen hasta que lo hayan hecho todos los pacientes de riesgo. "En un país donde agrupaciones políticas como La Cámpora se adueñaron de la campaña de vacunación, los líderes de todos los sectores tienen que ser los últimos en vacunarse", resaltaron en un comunicado.

La bancada que responde a Elisa Carrió adelantó que presentará un proyecto de ley para que "los funcionarios públicos, las autoridades de partidos políticos y de organizaciones sindicales se vacunen después de que haya sido vacunada la última persona de riesgo".