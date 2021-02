Verbitsky pidió disculpas y se mostró "arrepentido"

BUENOS AIRES, 22 (NA). - Tras el escándalo que desató el pasado jueves al revelar que se había vacunado contra el Covid-19 en el Ministerio de Salud, el periodista Horacio Verbitsky se mostró "arrepentido", admitió que lo que hizo fue un "error grave" y pidió disculpas.

En una carta que publicó en el portal El Cohete a la Luna, el periodista sostuvo: "Mi vacunación en el Ministerio de Salud fue un error grave, del que me arrepiento, y por el que pido disculpas. Asumo sin excusas la parte que me toca y acepto todas las críticas recibidas, así como agradezco las tan numerosas comunicaciones de solidaridad y afecto".

"Si lo hice y, sobre todo, si luego lo conté sin que nadie me lo preguntara, es porque no advertí que fuera algo incorrecto, el ejercicio de un privilegio", añadió Verbitsky en la introducción del texto.

El periodista atribuyó lo que hizo a una "ingenuidad" de su parte y no a un acto "racional", en tanto que negó haber confesado su vacunación de privilegio por encargo de Cristina Kirchner para forzar la salida de González García del Gobierno.



PIUMATO CRITICÓ

A HUGO MOYANO

El Secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, Julio Piumato, apuntó contra el líder de Camioneros, Hugo Moyano, a quien le atribuyó "privilegios" por haber sido inmunizado contra el coronavirus por fuera del cronograma oficial de vacunación.

La respuesta llegó de la mano del secretario adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, que se salió de la vaina al sostener que "tuvo que llegar una pandemia mundial para que esté traidor se acuerde de los trabajadores".

A través de Twitter, Piumato había lanzado la primera piedra hablando sobre las "responsabilidades" y el sentido de ética que tiene que tener un dirigente gremial, una vez conocido el escándalo por la vacunación paralela que benefició, entre muchos otros, a Hugo Moyano, su esposa y uno de sus hijos.