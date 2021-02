Vizzotti autorizó la aplicación de la vacuna china Sinopharm

BUENOS AIRES, 22 (NA). - La ministra de Salud de la Nación, Carla Vizzotti, autorizó ayer en carácter de emergencia la utilización de la vacuna desarrollada en China por Sinopharm, en colaboración con el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products. La medida fue adoptada luego de pertinente recomendación de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT).

Se trata de una vacuna inactivada, lo que significa que porta una versión del virus alterada genéticamente que le impide reproducirse y desarrollar la enfermedad, pero que genera una respuesta inmune en el organismo con capacidad protectora.

En su artículo primero la Resolución 688 afirma "Autorízase con carácter de emergencia la vacuna SARS COV-2 (células vero) inactivada, desarrollada por el Laboratorio Beijing Institute of Biological Products de la República Popular China en virtud de lo establecido por los artículos 8° y 9° de la Ley N° 27.573 y de conformidad con las recomendaciones de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica".

La medida se tomó en el contexto de un acuerdo comercial entre el Gobierno nacional y la Corporación Grupo Farmacéutico Nacional Chino para la adquisición de un millón de dosis,. que comenzarán a llegar a nuestro país en los próximos días.

Según informó la cartera sanitaria argentina, la vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con al menos 21 días de diferencia, y puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C y permanecer estable durante 24 meses.

Los ensayos clínicos de Fase I y II, que fueron publicados en la revista médica The Lancet, demostraron que esta vacuna es segura y eficaz.

En tanto, los ensayos de Fase III también se realizaron en la Argentina por la Fundación Huésped en los centros Vacunar, con la participación de 3.000 voluntarios.



VIZZOTTI NEGO

VACUNATORIO VIP

Vizzotti aseguró que "de ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP" en el Hospital Posadas y ratificó que fue un grupo "muy reducido de personas" el que se vacunó de forma paralela sin respetar el orden que impuso el Gobierno Nacional.

"De ninguna manera funcionaba un vacunatorio VIP. Esto fue una situación puntual y fue un grupo muy reducido de personas", explicó Vizzotti en declaraciones radiales.

"Esto, de ninguna manera, puede empañar la trayectoria de Ginés González García. No funcionaba ningún vacunatorio vip, esto fue una situación puntual", .

La ministra explicó que a partir de ahora se va a elaborar "un plan de monitoreo de administración de las vacunas" y remarcó que "la confianza en la vacuna y la campaña de la vacunación no debería sufrir inconvenientes".

"Proponemos al jefe de gabinete un trabajo de monitoreo e información sobre la distribución de las vacunas", indicó la reemplazante de Ginés González García.

También se refirió al proceso por el cual se distribuyen las vacunas y se seleccionan las personas que serán inoculadas del virus.

En ese sentido, subrayó que existió una discusión desde el principio sobre si había que vacunar o no a funcionarios estratégicos, sobre lo que decidió hacerlo "cuando haya un stock considerable".

"Un intendente es personal es estratégico, la discusión es si vacunar intendentes genera confianza o se considera un privilegio", manifestó la ministra.

En tanto, sostuvo que "cada provincia y municipio tiene la decisión de cómo distribuir las vacunas" y aclaró que ella no está vacunada todavía.

Por último, se refirió a la entrega de vacunas y adelantó que "la próxima entrega de AstraZeneca será en abril, pero tenemos reuniones periódicas para acelerarlo lo más posible".