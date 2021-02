Triunfos en Seven Deportes 21 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

El seleccionado argentino de rugby seven, Los Pumas 7 s, se impuso ayer a España y a Estados Unidos en la primera jornada del torneo de Madrid, un certamen que se desarrolla en la Universidad Complutense y sirve de preparación para los Juegos de Tokio 2021. El conjunto dirigido por Santiago Gómez Cora le ganó en primer turno a España, por 40 a 12, con tres tries de Joaquín de la Vega, dos de Francos Sábato y uno de Marcos Moneta, más cinco conversiones de Gastón Revol.

Luego superó al duro Estados Unidos, por 24 a 17, con tries de Matías Osadczuk, Lucio Cinti, Marcos Moneta y Germán Schulz, más dos conversiones de Gastón Revol. Hoy, Los Pumas 7 s, se medirán con Portugal a las 6 (hora argentina) y luego con Kenia a las 8.44.