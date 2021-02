El retiro de Dan Carter, estrella neocelandesa Deportes 21 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

FOTO ARCHIVO POR DUPLICADO./ Carter ganó los Mundiales de 2011 y 2015.

El neozelandés Dan Carter, el mejor medio apertura de todos los tiempos y bicampeón mundial con el seleccionado de su país, los All Blacks, anunció ayer que se retiró de la actividad a los 38 años y descartó, por ahora, la posibilidad de convertirse en entrenador. "Me retiro oficialmente del rugby profesional. Un deporte que jugué 32 años y que me ayudó a dar forma a la persona que soy. No puedo agradecer lo suficiente a todos los que jugaron un papel en este viaje, particularmente a ustedes los fanáticos. El rugby formará parte siempre de mi vida. Gracias", señaló Carter a modo de despedida, en su cuenta de la red social Instagram.

Carter, quien jugó 112 partidos con la casaca negra de los All Blacks, le pone fin a su carrera siendo el máximo anotador de la historia con 1.598 puntos, 350 más que el inglés Jonny Wilkinson. "Mis razones para retirarme son pasar más tiempo con la familia. Me encantaría participar de alguna manera en el rugby pero todavía no estoy seguro en que exactamente, no puedo comprometerme" , amplió Carter que por ahora no piensa ser entrenador.

Nacido en Southbridge, debutó en 2003 y jugó en cuatro Copas del Mundo de Rugby, guiando a los All Blacks a la victoria en 2011 y 2015, además fue nombrado Jugador Internacional del Año en tres ocasiones (2005, 2012 y 2015), igualando el récord que ostentaba su antiguo compañero y notable capitán Richie McCaw.

Carter y su esposa Honor, exjugadora de hockey con los Black Sticks, quien estuvo en el mundial de Argentina en 2006, esperan su cuarto hijo y el exrugbier señaló al respecto "Cuando me di cuenta de la edad de mis hijos y de la cantidad de trabajo que Honor estaba haciendo para cuidarlos mientras yo perseguía mi sueño, me di cuenta de que era el momento de parar".

La última vez que Carter jugó profesionalmente fue en la Top League japonesa, en el Kobelco Steelers, y, cuando el coronavirus puso fin prematuramente a la temporada de 2020, se sumó a los Blues para disputar el Super Rugby Aotearoa de Nueva Zelanda, sin llegar a jugar a causa de las lesiones.

El medio apertura ganó tres títulos de Super Rugby con los Crusaders, dos Top 14 de Francia con Perpignan y Racing 92 y fue nueve veces campeón del Rugby Championship.