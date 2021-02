Sin Nacional de Clubes Deportes 21 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Marcelo Rodríguez, presidente de la Unión Argentina de Rugby (UAR), adelantó que en 2021 no se llevará a cabo el Nacional de Clubes ni el Torneo del Interior. Rodríguez, titular de la UAR y flamante mandatario de Sanzaar, dijo que "está previsto que la competencia regional de clubes vuelva a mitad de año".

"La competencia regional involucra mayor cantidad de jugadores que la competencia nacional, por eso en 2021 pensamos prescindir del Nacional de Clubes y del Torneo del Interior y poner más foco en lo regional", dijo.

El dirigente sanjuanino también comentó que "sobre final de año, más cercano a noviembre, apuntamos a jugar el Argentino Juvenil, torneos de rugby femenino de Seven y si las circunstancias nos acompañan también llegaremos al Seven de la República masculino y femenino, un evento histórico para el rugby argentino".