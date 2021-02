En Rosario, Boca visita a Newell's Deportes 21 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Pese a las dudas que dejó en el debut, Boca cambiaría poco buscando cambiar la imagen para volver al triunfo hoy, cuando visite al golpeado Newell´s, en Rosario, en un partido correspondiente a la segunda fecha de la Zona B de la Copa de la Liga Profesional.

El encuentro se jugará desde las 21:30 en el estadio Marcelo Bielsa, con el arbitraje de Darío Herrera (Maximiliano Del Yesso y Julio Fernández serán sus asistentes) y la televisación de Fox Sports Premium.



OTROS PARTIDOS: 17.10hs Argentinos vs Platense, 17.10hs Sarmiento vs Vélez, 19.20hs Patronato vs Independiente.



Posibles formaciones:

Newell´s: Alan Aguerre, Manuel Llano, Manuel Capasso, Yonathan Cabral, Mariano Bíttolo; Brian Rivero, Julián Fernández, Mauro Formica; Julián Marcioni, Ignacio Scocco y Enzo Cabrera. DT: Frank Kudelka.



Boca: Esteban Andrada; Leonardo Jara, Carlos Zambrano, Carlos Izquierdoz, Frank Fabra; Sebastián Villa, Jorman Campuzano o Alan Varela, Nicolás Capaldo, Edwin Cardona; Carlos Tevez y Mauro Zárate. DT: Miguel Russo.