De burbujas y mercados Suplemento Economía 21 de febrero de 2021 Redacción Por ¿Por qué es relevante lo que suceda con la tasa del bono a 10 años de EE.UU?



Por Fernando Camusso *



Como sabemos los Bancos Centrales del G10, y en particular la Reserva Federal de EE.UU., están realizando fuertes emisiones monetarias como una forma de asistir a una economía global que se había detenido a cero en 2020, como consecuencia de la pandemia de Covid 19.

El impacto en la economía real de las emisiones cuantitativas es discutible y se verá en el tiempo. Sin embargo, lo inmediato, fue la fuerte valorización (reflación) de precios de los activos financieros. Incluso las empresas más sólidas del mundo, tecnológicas, no valen lo que el precio de sus acciones refleja, sino mucho menos. Por ejemplo Tesla no genera rentabilidad.

Esta inflación en el precio de los activos está claramente mostrando una exageración en las valuaciones. Lo que sucede con el Bitcoin es demencial.

La primera gran pregunta es si ésta "burbuja" se puede pinchar de inmediato, o por el contrario, hacerlo en etapas. Esas etapas pueden durar años. Y sería lo mejor antes que un ajuste inmediato.

Estamos lejos de dar una respuesta satisfactoria. Pero mientras la Reserva Federal siga con esta política, la "burbuja" permanecerá y no habrá grandes preocupaciones financieras globales.

Ahora bien, la FED estableció en su wording que está dispuesta a soportar mayor inflación esperada a costa de menor desempleo. La segunda gran pregunta es, por lo tanto, qué tasa de inflación es soportable.

La tasa a 10 años del bono americano subió 76 puntos básicos desde julio 2020. Esa suba tiene dentro un 40% que responde a la tasa de inflación esperada. Y muestra que los bonos no son demandados por inversores porque se sienten cómodos tomando riesgos.

¿Pero qué sucedería si fuera la misma FED la que sale a recomprar deuda? Pues que los mercados podrían comenzar a percibir mayor riesgo del que pueden tomar y a actuar en consecuencia vendiendo riesgo y tomando cobertura. De hecho la FED ya ha utilizado este mecanismo no hace tanto tiempo atrás.

Las burbujas tienen diferentes caminos para depurar el aire (riesgo). Por ahora no vemos que pueda suceder una corrección abrupta que origine un mercado a la baja y/o una nueva crisis financiera. Pero sin dudas se están sentando bases preocupantes.

Los mercados no se llevan bien con la suba de la tasa del bono americano. Tasa para arriba es, históricamente, mercado para abajo. Cuando hablamos de mercado hablamos de acciones, commodities (oro, petróleo, soja, etc), Bitcoin, ETF, etc. En definitiva, todos los asset class.

Aunque estamos hablando de los Bancos Centrales de los países mas importantes, es imprescindible saber que estas políticas son todo un experimento. Pueden salir más o menos bien, o no tanto...

Puede fallar decía un reconocido hipnotizador...

Ser prudentes y conocer el contexto, es la sugerencia.



(*) Licenciado en Economía y Mágister en Finanzas. Director de Rafaela Capital.