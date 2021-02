Mejora Pata Villanueva Información General 21 de febrero de 2021 Redacción Por “Está más lúcida y comprende órdenes”. La exmodelo lleva una semana en la terapia intensiva del Sanatorio Cantegril, luego de haber sufrido una fractura de cráneo como consecuencia de un accidente doméstico.

Su situación sigue siendo muy delicada y, por ese motivo, sus allegados prefieren ser prudentes. Sin embargo, a una semana de haber sido internada de urgencia en la terapia intensiva del Sanatorio Cantegril, Pata Villanueva evoluciona lenta pero favorablemente. La exmodelo había tenido que ser intervenida luego de sufrir una fractura de cráneo, al caerse de la escalera de su casa de La Barra, en Punta del Este, el pasado 13 de febrero. Y, si bien su cuadro continúa siendo muy grave, hoy las noticias son alentadoras.

“Está más lúcida, comprende órdenes y colabora con las mismas”, dice el parte que recibieron este sábado los hijos de la exmodelo, Agostina Cavallero, Robertino Tarantini y Bernardita Tarantini. Los profesionales explicaron que la paciente ya empezó a entreabrir el ojo derecho, aunque continúa con hemiplejia de ese lado de su cuerpo y no puede movilizar ni el brazo ni la pierna, por lo que se le está practicando fisioterapia.

De momento, Pata sigue intubada para recibir asistencia respiratoria, pero según explicaron “ya está más capacitada para respirar sola” y se está ayudando con un tubo en T, siendo ella misma la que se proporciona el mayor porcentaje de oxigenación. Por lo tanto, de continuar mejorando, en los próximos días tratarán de extubarla. Pero todo este proceso se irá definiendo de acuerdo a la respuesta de Villanueva.

En los últimos días, Pata había logrado recuperar lentamente la movilidad del lado izquierdo de su cuerpo. Pero, aunque su situación neurológica era estable, seguía siendo considerada una paciente de riesgo y dependía de la asistencia mecánica para vivir. Es por eso que los médicos no dejan de pedirle a su familia que tenga paciencia.

Según le explicó a Teleshow el doctor Elbio Paolillo, director de la clínica ubicada en el departamento de Maldonado, en Uruguay, el estado de salud de la ex modelo luego del accidente era “delicado producto del fuerte traumatismo de cráneo sufrido”. El médico había explicado que, ni bien ingresó al sanatorio, Pata recibió las suturas tendientes a parar la hemorragia y se le practicaron las curaciones de las heridas superficiales. Sin embargo, tras ser sometida a una tomografía computada, se determinó que debía ser operada de inmediato.

“Se le diagnosticó un fuerte traumatismo intercraneal del tipo subdural. Y esto determinó su inmediata intervención quirúrgica”, había explicado el profesional. Y había confirmado que la operación se realizó en la madrugada del domingo 14, con el fin de aliviar la tensión producida por el impacto que Villanueva recibió en la cabeza.

En ese momento, Paolillo había explicado que la ex modelo se encontraba en la Unidad de Cuidados Intensivos del sanatorio, “a la espera de su evolución”. Pero había dejado en claro que su cuadro era bastante preocupante, dado que se trataba de una paciente de 69 años de edad en una situación “grave”.

Luego, el doctor Alejandro Balbi, abogado de la familia, había sido contundente al señalar que Pata corría “riesgo de muerte”. “Ella llegó consciente al sanatorio y después se complicó su situación. Los chicos están instalados en su casa de La Barra, donde harán la cuarentena correspondiente y recibirán los informes por teléfono”, había dicho el letrado.

Cabe recordar que, por suerte, la exmodelo no se desvaneció tras el accidente y esto fue lo que le permitió pedirle ayuda a una vecina, que se encargó de llamar al servicio de asistencia médica para que fuera a asistirla. En ese momento, Pata regresaba de una cena y se encontraba sola en la casa.