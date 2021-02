Viva la cosmética: Todo empieza por un sueño Información General 21 de febrero de 2021 Redacción Por PRODUCTOS NATURALES

FOTO VLC PROYECTO EN MARCHA. Araceli Abatidaga emprendió su sueño en el universo de la cosmética natural. OFERTA. Araceli con los productos que desarrolló y lanzó al mercado.

En el mundo de la belleza y el cuidado personal cada vez gana más terreno la cosmética en armonía con la naturaleza. Podemos decir que esta tendencia viene de la mano de un consumidor responsable, preocupado por el medioambiente y en su propio bienestar. VLC Cosmética (Viva La Cosmética) es un emprendimiento que produce sus productos con ingredientes naturales y de forma artesanal. Araceli Abatidaga es su creadora, es sunchalense pero ya hace 13 años que vive en Rafaela, estudió Ingeniera Química en Santa Fe; y es la emprendedora elegida, en esta oportunidad, para que nos cuente sobre su experiencia.



¿Cómo nace este emprendimiento?

De un sueño. Realmente, un día soñé que hacía jabones. Así que ni bien me desperté me puse a investigar y a estudiar toda la parte que mi profesión, la ingeniería no me enseñó. Me enfoqué a estudiar todo sobre cosmética natural y ahí empecé a prestar atención a la composición de los productos cosméticos. Descubrí que a la piel la podemos alimentar con productos naturales y que se pueden obtener grandes beneficios y resultados. Así nació VLC cosmética (Viva La Cosmética). Inicialmente empecé haciendo jabones. Mis primeros clientes y quienes me apoyaron en todo momento fueron la familia y los amigos. Ellos quedaron encantados con los productos y me alentaron a continuar. Así que después de casi dos años entre estudio, investigación y pruebas salieron los primeros productos a la venta. La pandemia me ayudó a darme el tiempo y el empujón necesario para ponerme a producir. El boca a boca entre la gente hizo que los productos tuvieran más demanda y de a poco fuimos creciendo. Se fueron sumando nuevos productos y tengo muchos otros que están esperando para salir al mercado.



¿Qué productos actualmente ya estás produciendo?

Los productos son, entre otros, shampoo sólido, acondicionador sólido y en crema, cremas corporales, faciales y de limpieza, agua micelar, sérum de Vitamina C, booster de ácido hialurónico y bálsamo para labios. Todos elaborados a través de componentes naturales, aceites esenciales, y con el mayor cuidado en cada etapa del proceso para lograr así un producto que complace los más altos estándares de calidad.



¿Cuál es la diferencia entre la cosmética industrial y la cosmética natural?

La cosmética tradicional utiliza muchos derivados del petróleo que, si bien no tienen efectos adversos, se usan para bajar los costos, pero no aporta ninguna propiedad al consumidor. En cambio la cosmética natural, que es lo que hacemos en VLC, se usan todas materias primas que ayudan a nutrir, mejorar y beneficiar la piel. Esto no solamente trae beneficios en la dermis sino también al medioambiente porque se usan insumos de fuentes renovables.



No encuentro mejor manera de concluir la presentación de esta emprendedora que con una frase celebre de Walt Disney, la cual considero muy oportuna para la ocasión: "Todos nuestros sueños pueden hacerse realidad, si tenemos el coraje de perseguirlos".