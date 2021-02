No hace falta “inventar la pólvora” Información General 21 de febrero de 2021 Redacción Por Ofrecer algo totalmente novedoso al mundo es la excepción, no es la regla.

Una gran innovación tecnológica para el ser humano fue la invención de la pólvora en el siglo IX. Tradicionalmente se establece su origen en China, allí se comenzó a fabricar pólvora negra tras una mezcla de nitrato potásico, carbón vegetal y azufre.

¿Pero hace falta inventar la pólvora para dar comienzo a un emprendimiento? Claro que no. Grandes empresas se crearon, por ejemplo, gracias a la innovación de un producto ya existente.

El buen observador, puede descubrir una necesidad o un problema del consumidor, detecta cuales son las expectativas que no llega a cubrir un producto. El negocio radica en la solución al mismo, esa es una oportunidad lista para ser aprovechada.

Ofrecer algo totalmente novedoso al mundo es la excepción, no es la regla. No necesitas crear nada desde cero. Tu producto tiene que dar respuesta a una necesidad, complacer una demanda insatisfecha. Esto puede ser mejorando un producto existente, dándole un nuevo uso, usando atributos de varios para generar uno nuevo, o tal vez sí inventando desde cero.

Veamos esto con un ejemplo claro. El caso del mate, un recipiente que se utiliza para beber la infusión homónima, un orgullo nacional, y una costumbre familiar que se hereda. Durante muchos años, el estilo del mate fue similar en cada casa, y tal vez nunca se nos hubiera ocurrido que era un producto ideal para innovar. Pero un día alguien piensa fuera de la caja, lo ve, y descubre que lo puede fabricar de diferentes materiales (vidrio, madera, plástico, acero, silicona, etc), que puede ser una pieza de diseño, que puede ser un producto personalizado. Otros descubren que pueden mejorar su funcionalidad gracias a mejoras en la bombilla, para muchos resultaba molesto que no sea sencillo retirar toda la yerba de una sola vez al limpiar el mate. Hoy, el mercado nos brinda muchísimas alternativas a la hora de elegir nuestro mate.

Te invito a estar atento y observar, tal vez puedas dar respuesta a una demanda sin cubrir.