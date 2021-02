De la mano de la obra privada, los corralones apuestan al 2021 Locales 21 de febrero de 2021 Redacción Por En el 2020 luego del shock provocado por la llegada de la pandemia, pintar, reparar, redecorar fueron tareas que ayudaron a sobrellevar el encierro durante los meses de aislamiento, y gran parte de la población invirtió su dinero en estas cuestiones. En este 2021, con el empuje de la obra pública el sector de la construcción tiene buenas expectativas.

Está claro que en los primeros meses de 2020, el cimbronazo generado por la llegada de la pandemia no dejó a nadie afuera y en mayor o menor medida todos los sectores se vieron afectados.

Sin embargo, en algunos rubros la recuperación se dio antes, tal es el caso de los corralones, que de la mano del consumidor final, pudieron tener buenas ventas y proyectar un positivo 2021.

Ariel Scalenghe, gerente del Corralón Menara, señaló que “en realidad el 2020 arrancó con el mismo lineamiento que veníamos del 19, que era una año de muy bajos volúmenes, de especulaciones básicamente, fueron los dos primeros meses con actividad y después a partir de marzo, al igual que todos los comercios de la ciudad, tuvimos que cerrar aproximadamente unas tres semanas y después de a poco se fue reactivando. Primero empezó a funcionar con los protocolos correspondientes, a activarse las obras privadas con un máximo al principio de cinco personas y así empezó a moverse la actividad. A partir de junio aproximadamente ya empezó a tomar otro auge el tema de la construcción”.

La cuarentena, el aislamiento estricto, la necesidad de ocupar el tiempo y calmar la ansiedad, hizo que la gente decidiera apostar a otro tipo de inversiones, sin la posibilidad de hacer turismo, empezó a volcarse a temas vinculados a la vivienda, ya sea reparándola, remodelando algún sector o agrandándola. Aquellas cosas que estaban postergadas pasaron a ser prioridad y de este modo los corralones y todo comercio relacionado a la construcción comenzaron a tener buenas ventas.

Scalenghe explicó al respecto que “la gente vio en la construcción como un buen respaldo y quizás cosas que estaban postergadas decidieron llevarlas adelante, eso nos dio un volumen de ventas bastante importante, insisto, de la mano del consumidor final, no tanto todavía de las empresas constructoras o de grandes cosas. Eso nos fue dando un segundo semestre muy fuerte en volúmenes de venta”.

Acerca de la actividad ligada a la construcción de complejos de departamentos, el gerente del Corralón Menara, indicó que “nosotros en el año 2019 tuvimos al mercado inmobiliario muy planchado, donde las construcciones se hacían y no había una rotación del producto, es decir, no había reposición por parte de las empresas constructoras en volver a hacer una nueva inversión; a partir del segundo semestre, quizá los últimos tres meses del año 2020 y lo estamos viendo ahora, ya hay emprendimientos que van tomando forma y se empieza a dar un auge diferente, porque claramente también tiene mucho que ver el valor del dólar con relación al valor del material”. Y agregó: “Nosotros el año pasado tuvimos un dólar que llegó a estar hasta un 30% arriba de lo que está hoy, en ese momento el inversor que tenía por ahí billete dólar ahorrado, vio la oportunidades y eso le dio un empuje muy grande para para salir hasta la inversión”.



AUMENTOS DE LOS

MATERIALES

Scalenghe habló del aumento en los materiales de construcción: “Los aumentos interanuales rondaron entre el 40 y el 50%, dependiendo del rubro: el cemento estuvo en ese valor, en un 40%, las cosas que más aumentaron son las cosas que estaban ligadas directamente al dólar como las chapas, los hierros, que aparte de los aumentos, en realidad tenemos un problema de desabastecimiento que todavía lo estamos sufriendo. A finales de 2020 tuvimos desabastecimiento de muchos materiales, eso en general ahora se fue solucionando, excepto en el rubro hierros, chapas y perfiles, todo lo que tenga que ver con el acero, donde todavía hay un desabastecimiento importante y en donde la demanda supera la oferta”.