Angelini responsabilizó al presidente Fernández Locales 21 de febrero de 2021 Redacción Por "El principal culpable de la estafa con las vacunas es el Presidente", expresó el diputado nacional por Santa Fe, Federico Angelini.

El diputado nacional de Juntos por el Cambio y vicepresidente del PRO, Federico Angelini, sostuvo que el caso denominado “Vacunación VIP”, que derivó en el despido de Ginés González García, “es un escándalo lamentable y sin precedentes para Argentina”.

Para el legislador, el exministro de Salud “es, sin dudas, culpable de este hecho bochornoso que pone al país en la vidriera de la vergüenza internacional, pero no es el único, porque el principal responsable de esta estafa es el presidente Alberto Fernández”.

Angelini recordó que el mandatario “se jactó, primero, de que Argentina iba producir las vacunas contra el coronavirus, y luego de que había gestionado millones de dosis para el país, pero nada de eso ocurrió y ahora nos enteramos que, de las pocas que llegaron, un número que aún no tenemos especificado fue usado políticamente para sus amigos mientras la cifra de muertos por covid sigue aumentando”.

En ese sentido, el referente de Juntos por el Cambio subrayó que “el Gobierno Nacional le ha robado, literalmente, las vacunas a los médicos, a los jubilados y a todos los que trabajan exponiéndose al virus día a día. Por lo que queda claro, una vez más, que para el presidente y su gabinete, la salud de los argentinos no es prioridad, aunque estemos en una pandemia y con riesgo latente de enfrentar una segunda ola de contagios”.

Además, Angelini se refirió a la sucesora de González García, Carla Vizzotti, quien se desempeñaba como secretaria de Salud de la Nación, y planteó cierta duda en su designación al entender que “es raro que ella no supiera que en su Ministerio funcionaba un centro de vacunación sólo para amigos seleccionados a dedo”.

Por último, el diputado recalcó que “si desde el Poder Ejecutivo no se muestra -como debió ocurrir meses atrás- un proceso claro y transparente de vacunación, y todas las semanas seguimos escuchando anuncios falaces, la Argentina tendrá más problemas sanitarios y económicos que los que ya se generaron durante el 2020, con una cuarentena eterna y muy mal administrada”.