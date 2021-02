Granata le reclamará explicaciones a Perotti Locales 21 de febrero de 2021 Redacción Por La diputada provincial por Somos Vida presentará mañana un pedido de informes en la Legislatura santafesina.

La diputada provincial Amalia Granata presentará este lunes un pedido de informes mediante el cual le solicita al Poder Ejecutivo Provincial que, a través del Ministerio de Salud de la Provincia de Santa Fe, secretarías y organismos correspondientes y competentes, informe en un plazo no mayor a diez días corridos sobre la supuesta distribución y aplicación clandestina y discrecional de vacunas contra Covid-19, en efectores públicos y/o privados de la Provincia de Santa Fe y, en particular, de la localidad de Rafaela en violación a las normas y previsiones por sectores y grupos de vulnerabilidad elaborados por el Gobierno Nacional y Provincial.

La Presidenta del Bloque Somos Vida manifestó: "Ya en fecha 9 de Febrero del corriente presenté un pedido de informes en relación a cómo se implementaría la vacunación con Sputnik-V en la Provincia de Santa Fe, solicitando se especifique las cantidades recibidas de primera y segunda dosis, así como el plan de distribución de las mismas y criterios prioritarios de aplicación, entre otros, atento particularmente a la circunstancia de que la vacuna, lejos de alcanzar para toda la población santafesina, es más bien escasa en cantidad".

Asimismo, Granata recordó que "el viernes último tomó estado público un escándalo de proporciones inusitadas en el Ministerio de Salud de la Nación, en el marco del cual el ahora ex ministro de dicha cartera, Dr. Ginés González García, habría montado un centro de vacunación clandestina, al que los medios dieron a llamar de 'vacunación VIP', pues allí se habrían reservado más de 3.000 dosis de vacunas (tanto Sputnik-V como de Astra Zeneca), para aplicarla en beneficio de unos pocos personajes, la mayoría de ellos cercanos al poder político, sindical y mediático de la Argentina, y sin el respeto de los criterios de aplicación prioritarios establecidos en el Programa Nacional de Vacunación establecido por el Poder Ejecutivo Nacional."

"Como es de público conocimiento, esta deleznable, inmoral y antiética conducta le valió al Ministro de Salud su despido del cargo. Pero, más importante aún que quien ocupe circunstancialmente la cartera, este hecho ha constituido un atentado gravísimo a la confianza colectiva del pueblo Argentino en sus autoridades. Una población que tras enormes esfuerzos y pérdidas de vida, materiales y económicas, ha intentado sobrellevar las consecuencias de esta pandemia y de las medidas de aislamiento planteadas por las autoridades. Este accionar rallante con lo delictivo le valió una denuncia penal en contra del ex Ministro, radicada por el fiscal Guillermo Marijuan", disparó la legisladora santafesina.

"La noticia, de confirmarse, no hace más que erosionar la confianza de los ciudadanos en sus autoridades, e indigna pues el bien jurídico por excelencia a tutelar por el estado, y particularmente en estas circunstancias, es ni más ni menos que la vida y la salud. La Argentina, vale decir, consagró ya hace más de un siglo y medio la igualdad ante la ley de todos sus habitantes, al no admitir prerrogativas de sangre ni de nacimiento, fueros personales, ni títulos de nobleza", sentenció Amalia Granata.