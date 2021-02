Para desmentir rumores, Perotti y su familia ofrecieron someterse a un test

Juan Cruz Cándido @CacuCandido · Para no seguir hiriendo la confianza pública en el plan de vacunación, es necesario y urgente que el Gobernador Perotti aclare esta situación, que nos avergüenza a todos los santafesinos y las santafesinas.

Roy López Molina @RoyLopezMolina Mi solidaridad con el gobernador @omarperotti y su familia. En tiempos de fake news, tener en cuenta quién publica y dónde se publica es imprescindible para no ser cómplice de la mentira. Ni hablar cuando involucra a usinas otrora oficialistas.

El gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, rechazó de plano que su esposa y su madre se hayan aplicado la vacuna contra el Covid en un sanatorio rafaelino y para demostrarlo y acabar con la polémica propuso que sus familiares directos se sometan a un test. El mandatario provincial descartó así la denuncia periodística efectuada por un portal de la capital provincial a la vez que recibió el apoyo de integrantes de su gabinete."Desmiento categóricamente la afirmación sobre la vacunación de mi familia. Es una mentira, una acción difamatoria. Mi familia y yo estamos dispuestos a realizar los análisis correspondientes que demostrarán la absoluta falsedad de lo publicado. Exijo la rectificación inmediata del medio que publicó la falsa noticia y de todos aquellos medios que luego la reprodujeron", subrayó Perotti en su cuenta de Twitter.El ministro de Gestión Pública, el también rafaelino Marcos Corach, también salió a responder con un tuit en el que señaló que "las versiones de que parte de la familia de @omarperotti se encuentra dentro de 'un proceso paralelo de distribución de vacunas', además de ser falsas, confirman que algunos no tienen escrúpulos para especular políticamente con un tema tan delicado ni para mentir descaradamente".Por su parte, el senador nacional, Roberto Mirabella, consideró como "probable que el lanzamiento del Boleto Educativo Gratuito genere molestia y bronca en aquellos que pudiendo implementarlo nunca lo hicieron" a la vez que expresó que "lo que no aceptamos es que se mienta, se intente ensuciar la imagen del gobernador y de su familia". "A los generadores de esta falsa noticia pedimos q rectifiquen, no generen odio y hagan periodismo decente. Agradecemos al periodismo independiente y responsable q es el que ejerce la inmensa mayoría de medios no replicar las fake news y las operaciones políticas disfrazadas de periodismo", concluyó.El concejal rafaelino, Juan Senn, también dejó su opinión al respecto: "A ciertos sectores de la oposición les molesta que se hagan bien las cosas, por eso intentan instalar este tipo de mentiras!".En tanto, el concejal de Juntos por el Cambio en Rosario, Roy López Molina manifestó su "solidaridad con el gobernador @omarperotti y su familia" y afirmó que "en tiempos de fake news, tener en cuenta quién publica y dónde se publica es imprescindible para no ser cómplice de la mentira, ni hablar cuando involucra a usinas otrora oficialistas" en una alusión elíptica al periodista santafesino que formuló la denuncia en su portal y su carácter de ex funcionario del Frente Progresista.Ante los pedidos de rectificación de la publicación, el autor del artículo, Coni Cherep, sostuvo también en Twitter: "No tengo ningún inconveniente en presentar mi testimonio y mis pruebas -protegiendo la fuente- ante el organismo político o judicial que lo demande. Soy periodista, no escribano público".Desde la vereda de enfrente, la diputada provincial Amalia Granata anticipó la presentación de un pedido de informes este lunes en la Legislatura para exigir información pública sobre la campaña de vacunación en Santa Fe. El también diputado provincial Juan Cruz Cándido (UCR) planteó que "para no seguir hiriendo la confianza pública en el plan de vacunación, es necesario y urgente que el Gobernador Perotti aclare esta situación, que nos avergüenza a todos los santafesinos y las santafesinas".Luego de que la denuncia se hizo viral y se transforma en una gigantesca bola de nieve, la Secretaría de Comunicación Social de la Provincia emitió un comunicado que, bajo el título "Desesperación y mentira", para descartar la veracidad de la denuncia periodística. A continuación el contenido de ese mensaje:"La Secretaría de Comunicación Social de la Provincia de Santa Fe, desmiente categóricamente que el gobernador Omar Perotti y su familia hayan sido vacunados contra el COVID-19.Hasta la fecha, fueron vacunadas 37.500 personas en nuestra provincia y continuamos suministrando vacunas cumpliendo con todos los protocolos. Ni el gobernador de la provincia, ni su familia, han sido vacunados. Fue por decisión de él mismo, al entender que debe privilegiarse al personal involucrado en la lucha contra el COVID-19Tanto el gobernador Omar Perotti, como su familia están dispuestos a realizarse el test correspondiente que permita determinar fehacientemente la verdad: que ninguno de ellos fue vacunado. Incluso, la madre del gobernador, a punto de cumplir 90 años está dispuesta a asumir el riesgo de concurrir a un centro de salud para demostrar la absoluta falacia de las acusaciones contra la familia del gobernador. Pruebas concretas contra falsos rumores.Se trata de una nueva difamación, otra mentira de los productores de noticias falsas ligados al pasado, una estrategia fallida a la que el pueblo le dio la espalda el 16 de junio de 2019.Entendemos que el lanzamiento del Boleto Educativo Gratuito genera molestia y desesperación en aquellos que fueron parte de un gobierno que pudo implementarlo, pero nunca lo hizo. Lo que no aceptamos es que, para neutralizar este gran beneficio para estudiantes, docentes y auxiliares escolares, la oposición mienta y que intente ensuciar la imagen del gobernador y de su familia.A los medios generadores y reproductores de esta falsa noticia, les pedimos que se rectifiquen, que dejen de generar odio y hagan un periodismo serio y decente. En este caso específico, el autor de la maniobra es un ex funcionario del gobierno anterior quien inventó la supuesta noticia. Por ello, le pedimos a la dirección y a los operadores del FPCyS estar a la altura de las circunstancias, aceptar que en democracia se gana y se pierde, y que ser oposición no se trata injuriar y difamar a los que ganaron.Agradeceremos a los y las periodistas que ejercen su tarea en forma independiente y responsable en la inmensa mayoría de los medios de comunicación de la provincia, no replicar estas fake news, porque en realidad se trata de verdaderas operaciones políticas disfrazadas de noticias periodísticas.Nuestro gobierno seguirá trabajando en el Boleto Educativo Gratuito, en el Boleto Educativo Rural, en los descuentos para el uso de la Billetera Santa Fe, en el Plan Incluir y las obras previstas en 365 municipios y comunas de la provincia, en la ayuda a las PyMes y al sector productivo. Nosotros seguiremos recogiendo las piedras que nos tiren y las usaremos para construir una provincia mejor, más justa y con mejores oportunidades para todas y todos".