"Los costos están muy por encima de los precios" en el sector lechero

BUENOS AIRES, 21 (NA). - Andrea Passerini, la coordinadora de la Comisión de Lechería de Confederaciones Rurales Argentinas (CRA), aseguró que los costos del sector se encuentran "muy por encima de los precios" y reclamó asistencia financiera del Estado.

"Toda la cadena viene en quebranto", consideró la representante rural.

En ese sentido, advirtió: "Venimos hace muchos meses con nuestros costos muy por encima de los precios".

"No hay manera de trasladar costos. Somos tomadores de precios", señaló Passerini, y sostuvo que son "falsas" las acusaciones respecto de que "el sector es formador de precios".

"No formamos precios, tomamos precios. Ni hablar en la lechería", reiteró la dirigente.

Passerini advirtió que el rubro no cuenta con "herramientas" para poder generar más rentabilidad.

Al sostener que el segmento necesita de ayuda estatal, recordó que "la banca pública se ha retirado de la asistencia financiera".

"Somos los únicos de la cadena que no podemos trasladar un solo costo", fustigó y puntualizó: "Miramos para atrás y tenemos a la vaca que quiere comer".

De ese modo, pidió mirar "las subas de los precios de los principales insumos de la alimentación", y concluyó: "La cadena agroindustrial de la leche es la tercera en importancia socioeconómica, después de la del aceite de soja y de la carne bovina".