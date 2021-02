Primeros campeones en el Regional de menores Deportes 20 de febrero de 2021 Redacción Por TENIS

FOTO REVISTA TODO A PULMON RAFAELA PREMIACION. Giuliano Furlotti, Luis Boschetto y Tadeo Ramirez.

Los torneos de tenis de menores están de regreso en Argentina y en la provincia de Santa Fe, y en este aspecto nuestra ciudad tuvo el aliciente de ser designada para el primer Regional de las Federaciones Santafesina y Entrerriana, con puntaje para los rankings de la AAT. El mismo se disputa desde el jueves en La Cañada y Atlético de Rafaela, teniendo como árbitro general a Luis Boschetto.

En la víspera ya se definieron dos categorías de varones. En Sub 16 fue campeón Giuliano Furlotti, tenista de Humboldt que es número 2 de Argentina y tiene ya varias participaciones internacionales con equipos nacionales, que se impuso a Tadeo Ramirez (Santa Fe) en la definición por 2-6, 6-3 y 10-5.

El primer sembrado había vencido previamente a Paccazochi por 6-1 y 6-1, a Mendoza 6-1 y 6-0 y en semifinales a Giudici 7-5, 3-6 y 12-10.

La otra categoría que culminó es la Sub 14 masculina donde el santafesino Manuel Martinengo se impuso en la final a Manuel Vrillaud (Reconquista) por 6-0 y 6-0. Este sábado estaría culminando el torneo en las restantes categorías masculinas y femeninas.

Recordemos que en Rafaela hacía de noviembre de 2019 que no se disputaba un Regional de menores, mientras que a nivel nacional los últimos torneos juveniles se realizaron en marzo de 2020 y recién están volviendo este mes en todo el país. La cantidad de inscriptos rondó el centenar, lo cual marca claramente la expectativa de volver a jugar por parte de los chicos.