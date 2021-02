La alegría mesurada de Trullet tras la clasificación Deportes 20 de febrero de 2021 Redacción Por El técnico valoró el trabajo defensivo de su equipo y aguarda más precisión en los metros finales para no sufrir tanto los partidos.

FOTO J. BARRERA PRIMER OBJETIVO CUMPLIDO. El DT benhurense analizó el partido que le dio el pasaje a la semifinal por el ascenso.

En las habituales palabras medidas, transmitiendo con mesura su optimismo, Carlos Trullet evidenció el miércoles luego del partido con Carcarañá la mezcla de alivio e ilusión que generó haber cumplido el primer objetivo en este Regional Amateur, el de ganar la zona para avanzar a la final de la Región Litoral Sur, una semifinal por el ascenso ante Atlético Paraná.

"La verdad creí que íbamos a cerrar otra vez 1 a 0, pero terminamos con holgura un partido que defendimos bien. Ellos juegan muy bien, tuvieron momentos de buen fútbol, prácticamente no intervino Astrada, hubo un buen trabajo defensivo", fue su primer análisis, para agregar luego que "seguimos eligiendo mal el último pase, la última decisión para lograr un poco mas de profundidad. Pero se ganó bien ante un muy buen equipo, ante un rival que no pareció sentir los problemas que tuvo por covid. Fuimos merecedores del triunfo ante un digno rival".

Sobre la tendencia de su equipo de adoptar una postura más contragolpeadora porque no puede sostener la tenencia del balón, como le gustaría al DT, explicó que "nos faltan Mayenfisch, Sacks, jugadores con capacidad para tener la pelota. Pero eso lo compensamos con una gran capacidad de lucha, de quitar, de marcar".

Siguiendo con su satisfacción desde el punto de vista defensivo, mencionó que "hubo muy buenos rendimientos, buenas coberturas, salió bien el sistema de poner escalonadamente a Besaccia que terminó jugando muy buen partido, delante de Sola, que a la larga siempre cumple por su capacidad de lucha".

La BH en este torneo se quedó sin margen de error en la primera fecha cuando cayó ante 9 de Julio, pero luego se fortaleció aprovechando al máximo las opciones que le quedaban. "Siempre veníamos obligados, desde que perdimos el clásico, siempre sobre la cornisa. El partido que viene por lo menos tenemos los penales (sonriendo)", deslizó Trullet, en el supuesto que se registrara un empate tras los 90 minutos.

Más allá de ello, acotó que "tenemos una definición compleja, en el mejor de los casos que nos toque pasar nos enfrentaríamos a Racing de Córdoba. Pero estamos bien y esperemos tener a todos los jugadores disponibles para el lunes, ya que es un día laborable y tenemos algunos futbolistas que trabajan".