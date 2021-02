BOOMERANG DE CARTELERAS Información General 20 de febrero de 2021 Redacción Por Leer mas ...

Por Leo Gómez



SUPERPODERES NO SON FELICIDAD ASEGURADA

Hollywood nos ha dado grandes historias y enormes actores. También nos tenía acostumbrados a que tener super poderes era sacarse la lotería, garantizarse una vida llena de aventuras con un final benefactor para los del lado “bueno”. Ok estos 4 títulos cambian bastante ese ideal de una manera radical.

UMBRELLA ACADEMY (2019 +16 2 temporadas, 10 capítulos cada una)

En esta ocasión, 8 prodigios de lo sobrenatural forman parte de una familia de lo menos convencional que buscan resolver la misteriosa muerte de su padre y mentor. Las maneras alocadas y salvajes de encarar cada desafío condenan al éxito ambas temporadas. Capta al instante la atención del espectador con interpretaciones acordes a una propuesta de acción y dinámica. El humor y la imperfección de cada uno de los protagonistas logran que nos identifiquemos con todos ellos, un poco o mucho en algunos casos. Aparte sigue un orden cronológico del tiempo situándonos en hechos históricos muy relevantes durante el siglo pasado en el país del norte de América.



ESTA MIERD* ME SUPERA (IM NOT OKAY WITH THIS 2020 + 16, 1 TEMPORADA, 7 CAPITULOS)

Esta serie compacta, de 7 capítulos cortos de menos de 30 minutos, resulta ser un drama encantador de como una adolescente descubre que en el medio de su búsqueda y evolución existencial también hay poderes extraordinarios que no puede controlar ni anticipar. Repite fórmulas ya utilizadas, pero es fresca, en parte gracias a la excelente performance de la protagonista (Sophie Lillis, IT) y también porque la trama nos invita constantemente a ver el próximo capítulo. Ojalá tenga una segunda temporada y, si se reinventan un poco, va a ser todavía mejor que la primera. Mírala, ideal para un mini maratón.



THE BOYS (2019, +16 2 TEMPORADAS)

Tercera serie que recomiendo hoy, y al igual que Umbrella Academy está basada en un cómic. Esta es sin dudas la más agresiva en cuanto a lo que quiere mostrar. ¿Qué quiere mostrar? Súper héroes que abusan de su poder, lo usan para un bien individual y corrupto. Y, por otra parte, son víctimas de sus propios excesos, narcisismo, egoísmo, obscenidad. Pero acá no todo queda impune. Tenemos a Billy y Huggie, que buscan desenmascarar este producto creado por Vought, luchando contra el violento retorcido de Homelander y su liga de falsos ídolos, lo cual garantiza adrenalina, humor y… sangre a borbotones.



PELICULA

BRIGHTBURN (2019 +16, suspenso y terror, 90 minutos)

Elijo sólo 1 película y elijo esta. En esta cinta se deconstruye el ideal del superhéroe noble y bueno por completo y te manda de un golpazo al miedo y terror que pueden producir superpoderes en manos de un alienígena insensible. La trama viene simple, con un matrimonio que adopta a un niño caído literalmente del cielo y con el correr del tiempo, lo que parece un cuento repetido de amor y felicidad se convierte en una pesadilla que nos hace recordar escenas de “La Profecía” o “Tenemos que hablar de kevin”. Personalmente espero la segunda parte, pronto.