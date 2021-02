Textos para el recuerdo Información General 20 de febrero de 2021 Redacción Por Como cada sábado continuamos compartiendo mensajes originales especialmente enviados para esta sección anual, remitidos por algunos periodistas, músicos, productores y protagonistas al fin del Festival Nacional de Folclore en sus seis décadas de vigencia. Que desde este espacio agradecemos y valoramos.

FOTO ARCHIVO SARA MAMANI// LUGAR DE REFERENCIA. Fue Cosquín para la salteña Sara Mamani. FOTO ARCHIVO CARLOS PINO// LOS TROVADORES. Padrinos del Poncho coscoíno. A la derecha Carlos Pino.

(Especial para LA OPINION) A los trece años, aproximadamente, escuchaba el Festival de Cosquín por radio. Y el asombro para mí era el grupo Las Voces Blancas, en especial la voz de Melania Pérez. El festival era apreciado por primos, que se juntaban con otros amigos y se iban en una camioneta, en carpa, al festival. Deseaba tanto ir… Por suerte estaba la radio. Y en 1970 integro la delegación oficial de Salta para representar a la provincia. Mi sueño se vuelve realidad. El escenario me pareció inmenso, aún hoy lo es. Y vestida de paisana, con trenzas, canté “La pomeña”. Ese año ganó el Camín Cosquín, premio máximo en ese entonces, el Bagualero Vázquez, salteño, que integraba la delegación de Salta. Es decir, se premió a la copla, a la baguala. Muchos años después volvía Mariana Carrizo con esa bandera. Párrafo aparte, lo que ocurre fuera del escenario. Fui invitada un par de veces al Encuentro de los Poetas con la Gente, hermoso espacio del que guardo, particularmente, entrañables recuerdos. El público pidiendo con aplausos y gritos “¡otra, otra!” a un poeta que leía sus obras. En Cosquín 50 estuve en el homenaje al Cuchi Leguizamón junto a La Negra Chagra y Luis Leguizamón. Un honor para mí. También en otro año canté una canción invitada por el grupo Fulanas Trío. Y en otro, estaba programada para quince minutos, que luego se convirtieron en diez, y luego en nada, porque una tremenda lluvia hizo que se suspendiera el festival, y era la última noche. Este festival tan amado y criticado a la vez, ha reflejado la historia de nuestro país, para bien y para mal. Pienso que, a pesar de todo, en enero deseo andar por las calles de Cosquín. Encontrar amigos es un pretexto que me alcanza y sobra.

Sara Mamani - cantautora salteña



Los Trovadores del Norte nos formamos en 1956 en Rosario. En 1959 se concreta un viaje a un Encuentro de Jóvenes en Austria y también en esa ocasión visitamos otros países. Eramos un grupo sin mucha preparación musical. Al regreso se reemplazan los integrantes y confirmamos un grupo vocal con un estilo definido. Comenzamos a hacer giras y a participar de un programa en el viejo Canal 7 que solo se veía en circuito cerrado en Buenos Aires, “El Patio de Jaime Dávalos” en 1960. En el año 61 y 62 Cosquín ya era una realidad y somos invitados a participar del tercer Festival de Folklore que estrenaba la Plaza Próspero Molina. Llegamos como ilustres desconocidos pero ya teníamos el Puente Pexoa y cuando cantamos el tema la platea explotó y fuimos revelación... Desde ese Cosquín toda la trayectoria por el mundo nos marcó como un grupo vocal con un estilo definido y uno de los grupos más importantes de la música folclórica argentina. En 1967 fuimos elegidos para ser los Padrinos del Poncho Coscoíno, máximo símbolo del Festival. Siempre fuimos los “niños mimados” de Cosquín ya como Los Trovadores. Estuvimos en la película Cosquín, Amor y Folklore, hicimos muchas giras por el mundo y siempre volvimos a Rosario. Por algunas circunstancia dejé el grupo en 1982. Y en 1997 vuelvo a Cosquín con una formación de varios de aquellos primeros integrantes como Los Originales Trovadores... Seguimos por varios años participando de Cosquín y en el año 2018 representando a la Provincia de Santa Fe realizamos un emocionante espectáculo de gran calidad que revela que el grupo vocal sigue vigente con su estilo y repertorio. Con ochenta años sigo cantando en el mismo registro que aquel año 1963 cuando llegamos a Cosquín y de Los Trovadores de aquella época soy el Ultimo Trovador... aunque este año si no fuera por esta pandemia hubiera querido despedirme de los escenarios después de sesenta y cinco años precisamente en Cosquín.

Carlos Pino - cofundador de Los Trovadores