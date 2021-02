La fuerza "Vida y Familia" presentará lista a concejales Locales 20 de febrero de 2021 Redacción Por En un año en el que aún resta definir el calendario electoral, en las últimas horas el espacio político Vida y Familia, que es liderado por el actual diputado provincial Juan Argañaraz, confirmó que presentará lista de candidatos a concejales.

El espacio liderado por el actual diputado provincial, Juan Argañaraz, presentará una lista a concejales en la ciudad de Rafaela. Será la primera vez que sucede en nuestra ciudad que el espacio pro vida y pro familia decide participar de las legislativas locales.

El sector político “Vida y Familia” viene llevando a cabo reuniones partidarias con vistas al armado para las próximas elecciones legislativas. En este sentido, el actual diputado Argañaraz, referente local de la agrupación, aseguró que “Vida y Familia este año en Rafaela tendrá una lista oficial a concejales”.

Cabe destacar que el partido Vida y Familia cuenta con 4 diputados actualmente en la provincia, el Pastor Walter Ghione y el Licenciado Juan Argañaraz del sector evangélico, mientras que del lado católico se encuentran la médica Natalia Armas Belavi de Santa Fe, y el abogado Nicolás Mayoraz de Rosario.

El diputado rafaelino aún no adelantó la conformación de la lista, ni quién liderará, pero se espera lógicamente una lista con valores, y por qué no, algunas sorpresas. Argañaraz explicó “estamos comprometidos con las causas que nos movilizan, la vida y la familia, hoy Rafaela no es cuidada en estos ejes y los vecinos lo reclaman, por esto decidimos presentarnos este año y es sin duda un buen momento para crecer, cuidar lo que hemos logrado como ciudad, como también mejorar en muchos aspectos”.

Por último, el legislador manifestó que “hay mucha gente que no se siente representada y ve en nosotros una opción saludable, creemos que la política tiene que dejar de ser un instrumento de desfalco y desilusión para volver a ser un transformador de la sociedad”.