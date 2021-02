“Siempre se necesitó el ATP para que no sigan cerrando hoteles” Locales 20 de febrero de 2021 Redacción Por La presidenta de CAPHREBAR, Silvina Imperiale, afirmó que la hotelería atraviesa un momento crucial y de mucha preocupación y es necesaria de manera urgente la asistencia del Estado para evitar que sigan cerrando hoteles.

FOTO ARCHIVO SILVIA IMPERIALE. La presidenta de CAPHREBAR describió la situación actual del grupo.

En las últimas horas un comunicado de la Federación Empresaria Hotelera Gastronómica de la República Argentina (FEHGRA), señala la imperiosa necesidad de que empresarios hoteleros y gastronómicos reciban nuevamente el ATP para el pago de salarios y permita la reducción de las cargas patronales, como herramienta para morigerar la profunda crisis que afecta al sector, desde marzo de 2020 cuando llegó la pandemia.

La presidenta de FEHGRA, Graciela Fresno, afirmó que el programa Repro II no alcanza para que la actividad pueda repuntar y recuperarse de meses de inactividad.

Al respecto, la presidenta de CAPHREBAR, Silvina Imperiale, precisó que “siempre se necesitó el ATP, porque sabíamos y podíamos hacer la perspectiva y la proyección al mes de noviembre o diciembre, con la incertidumbre que había todavía a esa altura del partido sobre el inicio de la temporada, ya avanzando un poco más en el tiempo con las escasas reservas que había, donde la primera semana de enero, los hoteles ubicados en los destinos tradicionales de turismo, Mar del Plata, Córdoba, Carlos Paz, todas las localidades de la costa atlántica, de alrededor del 18/20%; esto luego se transformó en una ocupación promedio durante la semana en un 25% y en los mejores fines de semana, se llegó a alcanzar un 33 un 34%, lo cual es total y absolutamente inviable”.

“En destinos como el nuestro, en ciudades como lo son Rosario, Santa Fe, Bahía Blanca, en destinos más alejados de lo que es el turismo tradicional o Inclusive la misma capital que está acotada la recepción de turistas extranjeros, está teniendo un porcentaje promedio de ocupación de un 10 un 12%, donde con ese porcentaje de ocupación efectiva no se alcanza ni siquiera a cubrir el costo de la luz. La situación del sector es claramente desesperante, lo venimos diciendo hace tiempo que sin asistencia del Estado nuestras empresas no van a poder continuar, porque sencillamente no se pueden pagar los salarios”, enfatizó Imperiale.

Asimismo la presidenta de la Cámara de Propietarios de Hoteles, Restaurantes y Bares, explicó que además de todo el panorama descripto, “hoy hay toda una legislación que lejos está de acompañar o de beneficiar a aquel que tiene una inversión o a aquel que produce, porque con la doble indemnización, prohibición de despidos, toda una catarata de cosas que a lo mejor si por ejemplo una empresa de 15 empleados pudiera desprenderse de 3 y continuar con 12, la haría más viable, pero estos decretos y estas disposiciones, lo único que hacen es arruinarlo todo aún más, porque no voy a poder despedir 3 empleados, pero voy a tener que cerrar, y en lugar de tres van a perder el empleo 15. La situación es realmente muy angustiosa”.



LEYES QUE NO RESUELVEN

EL PROBLEMA

“La ley de fortalecimiento de la actividad turística que salió el año pasado, con sólo la firma del jefe de Gabinete de Ministros se podría de esa forma haber continuado percibiendo el ATP, cosa que no sucedió. A nivel provincial también la ley de emergencia turística o destinada a la asistencia turística no se plasmó en los hechos, es decir, el escenario para el sector hotelero puntualmente, es de mucha pero mucha preocupación. El Repro ha salido porque la hotelería es considerada una actividad crítica, a aquellos beneficiarios o aquellos que han tenido la bendición de recibirlo, han percibido $12.000, teniendo que pagar el resto del salario con todo lo que eso significa, y fundamentalmente sin recaudación, sin posibilidades de generar dinero, y no del mes pasado o del anterior; los hoteles se cerraron formalmente el 19 de marzo del 2020, estamos casi a 11 meses de una inactividad los primeros meses total y en los últimos meses con un porcentaje de ocupación del 10 o del 12% en el mejor de los casos. La actividad sigue detenida y por supuesto, generando compromisos de pago, deudas”, indicó la dirigente. Finalmente, Imperiale, explicó que “ya no hay más ahorros, no hay más créditos a tasa 0, ya no hay más nada y ahora todo eso hay que comenzar a pagarlo. Como sector estamos muy preocupados por lo que se viene porque sin una asistencia inmediata y efectiva, en el corto tiempo los hoteles comenzarán a cerrar de manera inexorable”.