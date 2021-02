Asumieron las nuevas autoridades de la Delegación lll de Educación Locales 20 de febrero de 2021 Redacción Por Este viernes asumieron las nuevas autoridades que estarán al frente de la Región III de Educación con sede en Rafaela. Gerardo Cardoni será el titular y lo acompañaran Cecilia Perini y Fabiana Kestler como Coordinadoras Pedagógicas.

FOTO PRENSA GOBERNACION ACTO DE ASUNCION. Rosario Cristiani puso en funciones al nuevo mando de la Regiónal III de Educación.

El gobierno provincial, puso en funciones a las nuevas autoridades que estarán a cargo de la coordinación de la Delegación Regional N° lll de Educación con Sede en Rafaela. Así lo dio a conocer la secretaria de Gestión Territorial Educativa, Rosario Cristiani, en una reunión de supervisores de dicha Delegación.

Al respecto, Cristiani manifestó que “es un equipo que ya viene trabajando en la Delegación Regional. Han demostrado un compromiso con la tarea y fueron quienes llevaron adelante el dispositivo Verano Activo en toda la región de manera exitosa.”

“Para darle continuidad a este trabajo sostenido, se tomó la decisión de nombrar a Gerardo Cardoni como Delegado Regional, a Cecilia Pierini como Coordinadora Pedagógica y sumar al equipo a la profesora Fabiana Kestler, como Coordinadora Pedagógica, con el objeto de consolidar un equipo de trabajo equilibrado en el que cada uno de los miembros aporten formaciones en niveles diferentes”, agregó la funcionaria.

La Delegación Regional N° lll de Educación tiene a cargo alrededor de 400 establecimientos educativos. En este sentido, Cristiani remarcó: “Es un desafío muy importante poder trabajar en todo el territorio. Son tres personas que abrazaron la profesión docente, tienen un gran ímpetu de trabajo y comprenden el concepto de acompañar las trayectorias de formación. Están muy involucrados con la línea educativa que viene trabajando el ministerio de Educación plasmada en ‘Todas las chicas y los chicos en la escuela aprendiendo’ que retoma la educación como derecho fundamental para todas las niñas, los niños y adolescente de la provincia”.



"EL DESAFIO ES LA CONTRUCCION

DE UN TRABAJO EN EQUIPO"

El flamante Delegado de la Región III de Educación, Gerardo Cardoni, manifestó respecto a los desafíos de este nuevo cargo, que “el desafío central es continuar el trabajo, la gestión y la coordinación de una Regional de grandes dimensiones como es la Regional III, en la que contamos con cerca de 350 instituciones escolares de todos los niveles, alrededor de una población estudiantil de 50.000 alumnos y creo que ese es un poco el desafío, la construcción de un verdadero trabajo en equipo”.

“El otro desafío es poder trabajar territorialmente dentro de lo que es la Regional, sumado a lo que son los desafíos tradicionales que asumieron muchas gestiones anteriores, pero hoy el más importante en este marco tiene que ver con la vuelta a la presencialidad o a la semipresencialidad después de casi un año de estar en una pandemia de la cual todavía no salimos y que a veces nos deja en el camino muchas incertidumbres; creo que hay una decisión política de poder retornar a las aulas y de poder comenzar a mejorar el sistema educativo y una idea de trabajo que comenzó en julio del año pasado cuando se iniciaron los relevamientos en las instituciones escolares para poder adecuarlas a los protocolos de salud”, expresó Cardoni.

El delegado habló de los proyectos para esta nueva etapa y dijo que “nuestra gestión la pensamos encarar en ejes que son muy importantes para nosotros, en una construcción de un trabajo diario en conjunto, en equipo, y cuando hablo de equipo no solamente me refiero al equipo de conducción sino a todo el equipo que conforma la Regional III. Otro de los ejes es hacer hincapié en la territorialidad, donde tuvimos una grata experiencia con lo que fue el programa “Verano Activo” durante el mes de enero y gran parte de febrero y creo que es uno de los puntos que por ahí nos plantearon como positivo para que de alguna manera está nueva gestión lo continúe haciendo”, finalizó.

Sobre las designaciones

Gerardo Cardoni es oriundo de la ciudad de Rafaela. Se formó como profesor de Historia en el Instituto de Profesorado N° 2 Joaquín V. González. Actualmente es coordinador del equipo Socioeducativo de la Delegación Regional N° lll. Se desempeñó como docente en el programa Inclusión Educativa de la Municipalidad de Rafaela de 2014 hasta 2020. También trabajó como coordinador de Seguila, un programa de la Secretaría de Educación de la Municipalidad de Rafaela.

Cecilia Pierini es profesora de Primer y Segundo Ciclo de la EGB y especialista docente de Nivel Superior en Alfabetización. Con una vasta formación y experiencia en la docencia, actualmente se desempeña como maestra en dos escuelas primarias de la cuidad y es coordinadora de actividades en el Territorio y Feria de Ciencias de la Delegación Regional N° lll.

En tanto, Fabiana Kestler es profesora de Lengua y Literatura formada en el Instituto de Profesorado N° 2 Joaquín V. González. Con 16 años de antigüedad en el Nivel Medio, su experiencia en docencia la realizó en diferentes escuelas del departamento Castellanos. También se desempeñó como docente en el programa Inclusión Educativa de la Municipalidad de Rafaela.