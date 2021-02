Agrupaciones feministas piden que Rafaela deje de ser “Ciudad Pro Vida” Locales 20 de febrero de 2021 Redacción Por En representación de organizaciones feministas de Rafaela, ayer al mediodía se hizo entrega en la mesa de entrada del Concejo, de una nota solicitando que sea derogada la Ordenanza que declara a nuestra ciudad “Pro Vida y Familia”.

Tal como lo habían anticipado luego de la movilización del miércoles pasado, agrupaciones feministas de Rafaela, se presentaron ayer al mediodía en el municipio, para hacer entrega de una nota en la que piden que se derogue la Ordenanza por medio de la cual se declaró a nuestra ciudad “Pro Vida y Familia”.

El documento elaborado fue entregado en mesa de entrada del Concejo Municipal, y allí se expresa: “Por medio de la presente nos dirigimos a ustedes con el objetivo de comunicarles que diversas agrupaciones y personas autoconvocadas de nuestra ciudad, nucleadas en asamblea, repudiamos fervientemente la declaración de la Ciudad “Pro Vida” y “Pro Familia” realizada en abril del 2015 por el Concejo y pedimos su derogación inmediata. Este concepto anticonstitucional, religioso, conservador y retrógrado atenta contra numerosos derechos conquistados y leyes que amplían derechos, a nivel provincial, nacional e internacional”.

“Creemos firmemente que esta designación implica ante todo una tensión jurídica en términos de Derechos Humanos, en tanto niega y violenta tanto los derechos universales como los recientemente conquistados en nuestro país. No se puede legislar basándose en una supuesta escala de valores ni en credos individuales, entendiendo que las subjetividades fomentan las exclusiones y discriminaciones arbitrarias, basadas en experiencias personalísimas y no en una conciencia colectiva de justicia social e igualdad ante la ley. Estas estrategias, que buscan generar confusión en la población y restringir el ámbito de libertad de las mujeres y disidencias, no deben prosperar”, indica la nota.

A su vez en uno de los párrafos señala: “Consideramos que declarar “Pro Vida” a una ciudad, implica la adhesión a una serie de postulados de tinte religioso-fundamentalista, caracterizados por no aceptar las decisiones individuales y personalísimas de las mujeres y disidencias sobre sus cuerpos, imponiendo el concepto de maternidad como destino al de maternidad como derecho. También supone ignorar de manera evidente el principio republicano de gobierno y la jerarquía normativa que de él se desprende. Las provincias o los municipios no pueden modificar los códigos penales y civiles como tampoco pueden dictar normas en clara oposición a los mismos”.

“A su vez, sumarle a esta declaración “Pro vida” el término “Pro familia”, implica sobrevalorar por encima de las demás formas, un sólo modelo de familia y de vida. Y precisamente los debates y movimientos del siglo presente, se orientan a aceptar e integrar a todas las diversidades de familia, de género y sexuales, como parte activa y en pie de igualdad con los esquemas tradicionales de la sociedad. En este sentido, la medida no sólo es retrógrada al comparársela con la sociedad que está legislando, sino porque viene a imponer como únicos válidos los dogmas de fe de una sola iglesia, cuando vivimos en una ciudad donde hay libertad de credo y muchísimas iglesias y formas no institucionales de vivir la espiritualidad. Por todo lo antedicho nos parece sumamente importante insistir en la urgencia y la necesidad de sostener que el Estado es laico y que, en consecuencia, el Concejo de la Ciudad de Rafaela debata y derogue de manera inmediata una medida anacrónica como es la Ordenanza Pro Vida y Pro Familia”.

La nota entregada en mesa de entradas del Concejo, lleva la firma de: La Néstor Kirchner - Mujeres Evita - Entre Pieles - Julieta Lanteri - Mujeres Emergentes - Secretaría de diversidad y género CTA – Autoconvocades.